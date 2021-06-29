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29.06.2021 01:30
Рубрика: Общество

Как встречают на верфях России профессиональный праздник

Текст: Александр Емельяненков
Корабельному делу в России, по уточненным теперь подсчетам, три с половиной века и пять лет. А свой профессиональный праздник у тех, кто строит военные корабли и гражданские суда всех назначений, появился совсем недавно и отмечается по всей России 29 июня только в пятый раз.
День корабела и День ВМФ теперь символически соседствуют, подводя итог двум летним месяцам. Фото: Александр Емельяненков. День корабела и День ВМФ теперь символически соседствуют, подводя итог двум летним месяцам. Фото: Александр Емельяненков.
День корабела и День ВМФ теперь символически соседствуют, подводя итог двум летним месяцам. Фото: Александр Емельяненков.

Единый День кораблестроителя, напомним, установлен решением правительства РФ в мае 2017 года по предложению Минпромторга, куда ранее, и не один раз, обращались ветераны судостроительной отрасти, нынешние руководители верфей и КБ, а также лидеры отраслевого профсоюза и просто известные, уважаемые люди. Сформировавшийся общественный запрос, в свое время поддержанный "Российской газетой", был услышан "наверху" и реализован в форме постановления правительства.

На Череповецком судостроительном заводе начали строить первую баржу

И теперь от Большого Камня и Владивостока до Петербурга, Выборга и Калининграда, Архангельска и Астрахани, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода, Новороссийска и Рыбинска моряки, речники и пассажиры поздравляют с профессиональным праздником корабелов, корабелы - конструкторов, а мы, пользуясь случаем, - выражаем почтение тем и другим.

Так совпало, что в городе на Неве только что завершилась работа Международного военно-морского салона (МВМС-2021), где известные верфи, ведущие КБ и научные центры представили свои достижения. Из-за ковидных ограничений нынешний показ был не самым масштабным, но профессионалам из разных стран было что посмотреть и обсудить с возможными партнерами.

Как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, только на верфях северной столицы одновременно строятся сейчас более 50 кораблей и судов. Это мощные атомные ледоколы, военные корабли и подводные лодки, траулеры, гражданские суда. В прошлом году, по словам Беглова, отрасль показала высокий рост - 12 процентов, при этом 11 кораблей и судов было спущено на воду и столько же заложено на стапелях.

Другая важная тенденция, подмеченная агентством "Инфолайн", отражает растущий объем гражданских заказов на российских верфях и в КБ. Уже второй год подряд совокупная стоимость таких судов превышает долю гособоронзаказа. Правда, надо признать, что свыше 40 процентов от общей стоимости гражданских заказов пришлось на новые ледоколы. Это универсальные двухосадочные ледоколы проекта 22220 (головной - уже принятая в эксплуатацию "Арктика"), которые сейчас серийно строятся на Балтийском заводе в Петербурге. И - первый в своем роде супер-ледокол "Лидер", что заложен летом прошлого года в Центре судостроения "Звезда" (город Большой Камень, Приморский край).

Фото: Группа внешних коммуникаций ООО "ССК "Звезда"/ РИА Новости
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Там же, на приморской "Звезде", в декабре 2020 года сдан Роснефтефлоту головной танкер "Владимир Мономах" с рекордным для этой верфи дедвейтом - 114 тысяч тонн. А в портфеле - новые контракты на строительство аналогичных танкеров серии "Афрамакс" и арктических танкеров-челноков дедвейтом от 42 до 69 тысяч тонн.

Как и прежде, приоритетными для многих судостроительных заводов ("Севмаш", "Адмиралтейские верфи", "Северная верфь", калининградский "Янтарь" и другие) остаются заказы по линии военно-технического сотрудничества и, безусловно, Гособоронзаказ.

На петербургской "Северной верфи" построен, завершил испытания и поднял Военно-морской флаг головной корвет "Гремящий". Сейчас его экипаж готовится к переходу на Тихоокеанский флот, где новому кораблю предписано служить. В Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" построен большой десантный корабль "Петр Моргунов".

"Севмаш", о котором мы часто рассказываем, передал в прошлом году Северному флоту ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 0955 "Борей-А". В мае нынешнего - многоцелевую АПЛ четвертого поколения "Казань", которая строилась и проходила сдаточные испытания по модернизированному проекту 885 "Ясень-М". А до конца 2021 года анонсирована передача в состав ВМФ еще, как минимум, трех атомных подлодок. Это многоцелевой "Новосибирск" (проект 885 "Ясень-М"), ракетоносец "Князь Олег" (проект 955 "Борей-А") и АПЛ специального назначения "Белгород". Все три заказа уже проходят испытания - кто-то в море, кто-то пока на заводской акватории…

Инженер-кораблестроитель Виктор Сорокин, известный на "Севмаше" и среди моряков-североморцев как ответственный сдатчик многоцелевых АПЛ "Пантера", "Вепрь", "Гепард", а еще как автор многих самодеятельных песен, полюбившихся подводникам, только что сочинил новую. И в этот раз посвятил ее корабелам. С любезного предложения автора и согласия исполнителей - ансамбля "Джем" - дарим эту музыкальную премьеру всем, кто связан с корабельным делом и не теряет связи с "Российской газетой".

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