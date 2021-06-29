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29.06.2021 04:14
Рубрика: Экономика

Китайский эксперт высказался о дедолларизации в России

Возможная дедолларизация России не окажет существенного влияния на страну. Такое мнение высказал научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь в статье для газеты "Хуаньцю шибао".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Статус рубля как законного платежного средства стабилен. Объемы прямой торговли России с Соединенными Штатами незначительны. Ее основными торговыми партнерами являются Европейский союз и Китай", - цитирует эксперта РИА Новости.

Дедолларизация явно пагубна только для Соединенных Штатов. Это ставит официальный Вашингтон в неловкое положение перед их союзниками, отмечает китайский эксперт.

Ранее сообщалось о намерении Фонда национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Сейчас доля долларовых активов в ФНБ составляет 35%. По словам главы Минфина, после изменений структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40% - в евро, 30% - в китайских юанях, 20% - в золоте, по 5% - в фунтах стерлингов и японских йенах.

В мире сомневаются в надежности американской валюты, процесс дедолларизации уже стал постоянным не только в России. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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