Клишас: За поддельный QR-код можно получить два года тюрьмы

За использование поддельных QR-кодов, которые дают право на посещение общественных мест в условиях распространения коронавируса, можно получить до двух лет лишения свободы в зависимости от последствий. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас​​​, его слова передает РИА Новости.

При этом в зависимости от последствий ответственность может быть и административной - штраф до 40 тысяч рублей, отметил он. Мошенники, которые продают поддельные коды, также могут получить до двух лет лишения свободы.

С понедельника, 28 июня, в Москве попасть в рестораны и на массовые мероприятия можно только по QR-кодам. Это особые метки, которые введены для вакцинированных, недавно переболевших COVID-19 или сдавших отрицательный ПЦР-тест. Это одна из мер, с помощью которой столичные власти пытаются остановить распространение инфекции в общественных местах.

Как рассказал директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин, поддельные QR-коды уже стали продавать в даркнете.