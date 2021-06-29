Постановление губернатора Московской области от 28 июня 2021 года № 213-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области"

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области и реализации постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (в редакции постановлений Губернатора Московской области от 16.06.2021 № 184-ПГ, от 16.06.2021 № 188-ПГ, от 23.06.2021 № 199-ПГ, от 26.06.2021 № 210-ПГ) следующие изменения:

1) пункты 11, 12, 13 и 14 изложить в следующей редакции:

"11. Установить, что в Московской области проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий (далее -мероприятия) с очным присутствием зрителей при отсутствии у части зрителей специального QR-кода возможно:

1) в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) только при одновременном выполнении следующих условий:

организатор мероприятия обеспечивает соблюдение между зрителями социальной дистанции 1,5 метра;

вход на мероприятие осуществляется при наличии билета с указанием места;

предельное количество зрителей составляет 50 человек одновременно;

2) на открытом воздухе только при одновременном выполнении следующих условий:

организатор мероприятия обеспечивает соблюдение между зрителями социальной дистанции 1,5 метра;

вход на мероприятие осуществляется при наличии билета с указанием места;

предельное количество зрителей составляет 500 человек одновременно.

12. Приостановить с 28 июня 2021 года допуск потребителей гостиничных услуг в гостиницы (при размещении более чем на 3 суток) при отсутствии:

1) отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученных не ранее чем за 3 (три) календарных дня до дня начала предоставления гостиничных услуг;

2) сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и (или) специального QR-кода;

3) подтверждения о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и (или) специального QR-кода. При этом со дня выздоровления должно пройти не более 6 (шести) календарных месяцев до дня размещения.

13. Установить, что с 28 июня 2021 года без обязательного предъявления специального QR-кода не допускается:

1) посещение гражданами спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, за исключением случаев, установленных пунктом 11 настоящего постановления;

2) посещение гражданами организаций, оказывающих услуги общественного питания, за исключением доставки заказов и (или) обслуживания навынос без размещения за столиками, оказания гражданам услуг общественного питания в сезонных летних кафе (на летних верандах);

3) посещение гражданами организаций, оказывающих услуги детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков;

4) использование гражданами объектов инфраструктуры городских парков культуры и отдыха на территории Московской области, в том числе спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, а также малых архитектурных форм (элементов монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водных устройств, мебели, коммунально-бытового и технического оборудования на территории городских округов Московской области, а также спортивного, осветительного оборудования, средств наружной рекламы и информации), размещенных в городских парках культуры и отдыха на территории Московской области, с которыми могли контактировать другие граждане (за исключением детских игровых площадок, скамеек, теневых навесов и иных подобных объектов);

5) посещение гражданами зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, в караоке, кальянных с 23.00 до 6.00.

14. Установить, что с 28 июня 2021 года организации, проводящие мероприятия, оказывающие услуги, указанные в пункте 13 настоящего постановления, проводят, организуют их при соблюдении следующих условий:

1) наличие у всех зрителей, получателей услуг, посетителей специального QR-кода.

При этом допускается нахождение зрителей, получателей услуг, посетителей в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

2) обеспечение проверки действительности специального QR-кода путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и соответствия инициалов и даты рождения зрителя, получателя услуг, посетителя, содержащихся в специальном QR-коде, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность гражданина;

3) установление пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения нахождения зрителей, получателей услуг, посетителей, не имеющих специального QR-кода;

4) обязательное использование всеми работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), за исключением актеров, артистов, музыкантов и иных работников, имеющих подобные профессии.";

2) пункты 19 и 110 изложить в следующей редакции:

"19. С 28 июня 2021 года требования пунктов 12 и 13 настоящего постановления не распространяются на граждан, не достигших возраста 18 лет.

110. Установить, что предъявление специального QR-кода не требуется при:

1) посещении организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания в сезонных летних кафе (на летних верандах);

2) посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них) организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, иных объектах размещения независимо от количества дней (суток) оказания гостиничных услуг при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих в них;

3) посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них) организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания работникам организаций, индивидуальных предпринимателей, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работниками, обучающимися;

4) размещении в гостиницах, иных объектах размещения (при размещении более чем на 3 суток) при соблюдении условий, установленных пунктом 12 настоящего постановления;

5) использовании гражданами объектов инфраструктуры на дворовых территориях, в том числе детских, спортивных площадок.".

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области - Председателя Правительства Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







