На информационно-образовательном ресурсе Беларуси появятся материалы РЭШ

О перспективах интеграции цифровых образовательных ресурсов шла речь на VIII Форуме регионов двух стран "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации", который открылся 29 июня.

Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, в частности, напомнил, что российские образовательные платформы стали особенно востребованными в период пандемии. Так, портал "Российская электронная школа" (РЭШ) посетили более 63 миллионов школьников из России и зарубежных государств, среди них более 46 тысяч учителей и учеников из республики Беларусь.

Запланировано также совместное сближение российской и белорусской платформ по отдельным предметам естественно-научного цикла. На данный момент стороны обменялись видеоматериалами по всем предметам, а минпросвещения России дало согласие на размещение на Едином информационно-образовательном ресурсе республики Беларусь на безвозмездной основе образовательных материалов, опубликованных на портале РЭШ.

Особое внимание в обеих странах уделяется школьной истории. Александр Бугаев отметил, что в настоящее время завершается процесс размещения на портале "Российская электронная школа" разработанного в 2019 году совместной группой историков России и Беларуси учебно-методического пособия "История Великой Отечественной войны: очерки совместной истории". На основе пособия в дальнейшем планируется создавать мультимедийные продукты.