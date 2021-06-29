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Netflix выпустил трейлер фильма про вампира, убивающего террористов

Новости
    29.06.2021, 17:06
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сервис Netflix опубликовал трейлер фильма "Кроваво-красное небо".

Фото: kinopoisk.ru
У сериала "Благие знамения" будет второй сезон

Сюжет весьма нетривиален: самолёт, летящий из Германии в Нью-Йорк, захватывают террористы. Но они сделали неудачный выбор, ведь одна из пассажирок на борту оказывается... вампиром!

Режиссёр и сосценарист - Петер Торварт ("Эксперимент 2: Волна", "Мы - волна"). В ролях: Пери Баумайстер ("Последнее королевство"), Доминик Пёрселл ("Доктор Хаус", "Касл"), Грэм Мактавиш ("Рим", "Хоббит"), Роланд Мёллер ("Рыцари справедливости", "Мотылёк") и другие.

Премьера - 23 июля.

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