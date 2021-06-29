На прошлой неделе в Москве закрыли железнодорожную станцию Покровское-Стрешнево, которая в июле могла бы отметить 120-летний юбилей.

Чуть дальше от нее открыли новую современную платформу - "Щукинскую" - чтобы создать пересадочный узел на метро и наземный общественный транспорт. А вот старинный вокзал на теперь уже бывшей станции, кажется, обречен на гибель.

Много лет здание в стиле модерн, построенное в 1908 году архитектором Станиславом Бржозовским, заброшено. Изначально это был вокзал станции Покровское-Стрешнево Московско-Виндавской железной дороги, затем Рижского направления Московской железной дороги. Но последние несколько лет не использовался и даже не принадлежал РЖД.

Еще от былой красоты станции Покровское-Стрешнево остался бывший телеграфный пост. Он в ужасном состоянии. А вокзал еще можно спасти, тем более он обладает охранным статусом.

- Есть надежда, что здание не снесут. Примерно восемь лет как бывший вокзал передан в частные руки, но с тех пор ничего не изменилось. Периодически я обращался в Мосгорнаследие. Там отвечали, что работают по этому вопросу. На самом деле, даже Российские железные дороги, которые давно не собственники здания, делают для него больше, чем владелец - вырубают деревья вокруг, выкашивают траву, - сказал корреспонденту "Родины" историк железных дорог Юрий Егоров.

Налицо многолетнее пренебрежительное отношение собственника к памятнику архитектуры. И вряд ли оно изменится. Существует механизм изъятия таких объектов в городскую собственность, но эта норма практически не работает. Если до недавнего времени вокзальное здание находилось рядом с платформой, то теперь становится просто домиком в лесу.

- И раньше постоянно вставал вопрос, что делать со зданием. А закрытие остановочного пункта только добавило проблем, - констатирует Юрий Егоров.

Вариант сохранить остановочный пункт и привести в порядок старинный вокзал, возле которого могли бы совершать остановку не все электрички, следующие по второму диаметру, а лишь некоторые, несколько раз в день, даже не рассматривали - платформу уже разбирают.

Можно было бы включить здание в комплекс парка Покровское-Стрешнево и устроить в нем небольшой музей.

Он также мог бы стать филиалом исторической площадки РЖД на станции Подмосковная - она находится в паре километров отсюда и когда-то была соединена прямой веткой с Покровским-Стрешнево. Но вряд ли кто-то пойдет на это, особенно учитывая, что РЖД давно не собственник здания.

А ведь Институт искусства реставрации несколько лет назад даже подготовил проект восстановления вокзала вместе с деревянным павильоном, который утрачен и сохранился только на ретроснимках. Архитекторы смогли по оставшимся фрагментам восстановить размеры и сделали комплект рабочих чертежей.

Вот только пригодятся ли они кому-нибудь?