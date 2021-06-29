Решение о штрафе TikTok на 2,6 млн рублей признано законным

Адвокатам TikTok не удалось оспорить наложенный за неудаление противоправной информации на социальную сеть денежный штраф. Об этом во вторник, 29 июня, сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда Москвы.

По его словам, суд принял решение оставить без изменения постановление мирового судьи судебного участка № 422 по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ в отношении соцсети. Жалобу защитника TikTok Александра Ганзера решено оставить без удовлетворения.

В мае сообщалось о наложении на соцсеть штрафа в размере 1,5 миллиона рублей за отказ удалить противоправную информацию.

Штраф же, наложение которого сейчас было признано законным, составил 2,6 миллиона рублей. Решение было вынесено в апреле.

В марте "РГ" сообщала, что Следственный комитет по распоряжению Александра Бастрыкина проверяет соцсеть на предмет распространения контента, склоняющего подростков к опасным действиям.