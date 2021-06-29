Новости

Силуанов рассказал о росте расходов на национальную экономику в пандемию 12:17
Умерла легенда пакистанского кино Бегум Курнид Шахид 12:16
Представительница МакSим ответила на слухи о проблемах певицы с печенью 12:11
В Крыму провели учебную проверку ПВО на фоне маневров НАТО Sea Breeze 12:00
Медведев призвал объединить усилия РФ и стран АСЕАН в вакцинации от COVID 11:56
Стартовали съемки "Аквамена 2" с Джейсоном Момоа и Эмбер Херд 11:55
Кабмин выделил почти 18 млрд рублей на лекарства для тяжелобольных детей 11:54
Решение о штрафе TikTok на 2,6 млн рублей признано законным 11:53
В ХМАО заметили маралов, которые не водятся в регионе 11:53
Оперштаб: в Москве выявлено 6 209 новых случаев COVID-19 11:48
Умер актер Угуртан Сайинер 11:44
Видео: В Тюмени пенсионер едва не утонул в луже во дворе дома 11:32
Бастрыкин поставил на контроль проверку об угрозах модельеру Зайцеву 11:25
Фото: начались съемки четвертого "Джона Уика" 11:22
На Урал вслед за аномальной жарой пришел смог 11:22
Банк России выпустит памятные монеты с медвежонком Умкой 11:14
Необычная конструкция новой китайской подлодки удивила экспертов 11:11
В "Векторе" оценили сообщения о новом способе заражения коронавирусом 11:07
Премьеру "Дюны" в России перенесли 10:59
Тюменским компаниям рекомендовали воздержаться от командировок 10:55
В аэропорту Магадана при вылете самолета скончался пассажир 10:54
В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение после ливня 10:52
На Дальнем Востоке и в Арктике запустили инвестиционный акселератор 10:40
В США умерла советская актриса Екатерина Крупенникова 10:40
Клишас: За поддельный QR-код можно получить два года тюрьмы 10:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
29.06.2021 11:53
Рубрика: Происшествия

Решение о штрафе TikTok на 2,6 млн рублей признано законным

Текст: Иван Петров
Фото: AP Photo/Kiichiro Sato Фото: AP Photo/Kiichiro Sato
Фото: AP Photo/Kiichiro Sato

Адвокатам TikTok не удалось оспорить наложенный за неудаление противоправной информации на социальную сеть денежный штраф. Об этом во вторник, 29 июня, сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда Москвы.

Фото: iStock
Владелец TikTok оказался в убытке на 45 млрд долларов

По его словам, суд принял решение оставить без изменения постановление мирового судьи судебного участка № 422 по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ в отношении соцсети. Жалобу защитника TikTok Александра Ганзера решено оставить без удовлетворения.

В мае сообщалось о наложении на соцсеть штрафа в размере 1,5 миллиона рублей за отказ удалить противоправную информацию.

Штраф же, наложение которого сейчас было признано законным, составил 2,6 миллиона рублей. Решение было вынесено в апреле.

В марте "РГ" сообщала, что Следственный комитет по распоряжению Александра Бастрыкина проверяет соцсеть на предмет распространения контента, склоняющего подростков к опасным действиям.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В ВОЗ объяснили, почему не стоит полагаться на антитела перед вакцинацией
Силуанов назвал главные вызовы для российской экономики
В "Векторе" оценили сообщения о новом способе заражения коронавирусом
В Крыму провели учебную проверку ПВО на фоне маневров НАТО Sea Breeze
В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение после ливня
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году