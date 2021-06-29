На курортах Кубани зафиксировали рост спроса на частный сектор

На Кубани спрос на частный сектор вырос на 66 процентов из-за введения в регионе новых ограничений при заселении в гостиницы. Об этом сообщается на сайте базы объявлений об аренде и продаже недвижимости ЦИАН.

Напомним, 24 июня власти Кубани сообщили, что с 1 июля при заселении в средства размещения Краснодарского края с туристов будут требовать отрицательный ПЦР-тест, а с 1 августа - сертификат о вакцинации или справку о медицинском отводе. Однако, согласно информации пресс-службы минкурортов, туризма и олимпийского наследия региона, новые правила не распространяются на частный сектор.

- Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается, - прокомментировал решение об ограничениях губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Наша задача - защитить здоровье людей и сохранить экономику региона.

При этом 22 июня возобновилось авиасообщение России с Турцией. Таким образом, в сезон отпусков у россиян появилась альтернатива курортам Краснодарского края.

"Анонсирование новых ограничений при заселении в отели с 1 июля 2021 года оказало небольшое влияние на ставки в частном секторе, - говорится в сообщении ЦИАН. - В среднем по трем курортам ставка на фоне новости выросла на 0,5 процента. Причем наибольший рост был отмечен в наиболее бюджетных локациях (плюс 3,2 процента в Анапе и плюс 1,2 процента в Геленджике). В Сочи - околонулевая динамика".