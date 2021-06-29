В Ялте троллейбусы вышли на маршруты впервые после наводнения

С 29 июня в Ялте в штатном режиме возобновили курсирование по всем муниципальным маршрутам троллейбусы. Об этом журналистам сообщил замглавы минтранса Крыма Николай Лукашенко.

По его словам, возобновление полноценной работы троллейбусов в городе стало результатом совместной работы крымского правительства, регионального минтранса и Ялтинской администрации. При этом чиновник напомнил, что, несмотря на разгул стихии, междугородное троллейбусное сообщение с Ялтой не прекращалось.

Накануне, в пресс-службе госпредприятия "Крымтроллейбус" проинформировали, что в ответ на многочисленные обращения людей дополнительно выпустили автобусы на маршрут 38 "Ялта - Симеиз - Голубой залив - Оползневое", а также продлили троллейбусный маршрут №42 "Станция Троллейбусная - Никитский Ботанический сад" до верхних ворот ботанического сада.

В течение 18 июня в Ялте выпала более чем двухмесячная норма осадков. Тогда же власти перекрыли центр города, где вышедшие из берегов реки затопили улицы, и ввели режим ЧС.