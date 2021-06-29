Skoda начала продажи самого бюджетного кроссовера в своей гамме

Skoda Auto с 28 июня начала продавать самый компактный кроссовер в своей истории - субкомпактный Kushaq. Построенная на платформе Volkswagen MQB-A0 машина имеет габаритную длину 4,22 м и пока производится и предлагается только в Индии.

Стоимость Skoda Kushaq на индийском рынке - от 1,05 миллиона рупий (около 1,02 миллиона рублей) за исполнение с 1,0-литровым турбомотором TSI (115 л.с., 178 Нм) и 6-ступенчатой механической КП.

За машину с тем же мотором и 6-скоростным гидромеханическим "автоматом" - от 1,42 миллиона рупий (около 1,38 млн рублей).

Цена Skoda Kushaq с 1,5-литровым TSI (150 л.с., 250 Нм) начинается от 1,62 млн рупий (около 1,57 млн рублей) и от 1,76 млн рупий (около 1,71 млн рублей) за версии с "механикой" и "автоматом" DSG соответственно.

В дорогих комплектациях Skoda Kushaq имеет продвинутую мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем, протоколами связи Apple Carplay и Android Auto и WiFi-роутером, передние сиденья с вентиляцией, климат-контроль сенсорным пультом и амбиентную подсветку интерьера.

Выпускает Skoda Kushaq индийское подразделение Volkswagen AG на заводе в городе Чакан, на западе страны.

По новому стратегическому плану Skoda Auto модель Kushaq в перспективе пары лет появится и на других развивающихся рынках, в т.ч. в России.

Фото: Пресс-служба Skoda.