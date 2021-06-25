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25.06.2021 14:02
Рубрика: Легковые авто

Дешевый кроссовер Skoda Kushaq может доехать до России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

На прошедшей презентации стратегии развития Skoda "Следующий уровень" было заявлено, что марка планирует значительно усилить свои позиции на развивающихся рынках. В числе инструментов - кроссовер Skoda Kushaq, который в ближайшее время поступит в продажу в Индии, а в дальнейшем может появиться в других странах.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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"В среднесрочной перспективе также есть планы предложить Kushaq на других развивающихся рынках", - говорится в сообщении компании. К развивающимся рынкам Skoda относит и Россию.

Презентация Skoda Kushaq состоялась в марте 2021 года. Кроссовер построен на платформе MQB-A0 IN - упрощённой модификации модульной архитектуры концерна Volkswagen Group. Длина модели - чуть больше 4,2 метра при размере колёсной базы 2651 мм.

Литровая "турботройка" выдаёт 116 л.с., 1.5 TSI - 150 л.с. Оба могут агрегатироваться с 6-ступенчатой МКП, в качестве альтернативы предложены 6-диапазонный "автомат" и 7-скоростная DSG соответственно.

Цены на модель пока не объявлены, ожидаемый диапазон - 1 - 1,6 млн рупий (975 000 - 1,6 млн рублей). Основными конкурентами Kushaq являются Kia Seltos и Hyundai Creta.

Фото: Пресс-служба Skoda.
#Skoda