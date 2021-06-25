Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.06.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Skoda планирует выпустить три доступных электрокара

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Компания Skoda провела презентацию стратегии развития марки до 2030 года "Next Level", в которой сформулированы основные цели интернационализации бренда, электрификации и цифровизации.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Skoda Karoq в разобранном виде напомнил Lada Niva Travel

Так, Skoda планирует, что автомобили марки к концу десятилетия будут входить в пятёрку самых продаваемых в Европе.

Достичь этой цели планируют за счёт развития моделей начального сегменте (упомянули про Fabia со стартовой ценой 14 тысяч евро), а также за счёт выпуска минимум трёх электрокаров, который займут место ниже Enyaq iV и, соответственно, будут доступнее. В идеале, говорят в Skoda, чтобы на долю электрокаров в Европе приходилось от половины до 70% продаж.

Skoda будет работать над превращением родины бренда в "центр электромобильности". Например, к 2030 году производство электронных компонентов наладят на трёх производственных площадках компании в Млада-Болеславе, Квасинах и Врхлаби.

Также в компании рассказали, что планируют сделать Skoda ведущим европейским производителем на растущих рынках, таких как Индия, Северная Африка и Россия. Намеченный потенциал продаж - 1,5 млн автомобилей в год.

Ещё несколько важных аспектов новой стратегии Skoda: продолжение работы над сокращением выбросов заводов и гендерное равенство. Последний пункт означает, что к 2030 году каждую четвёртую руководящую должность в компании будет занимать женщина.

#Skoda