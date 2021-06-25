Skoda планирует выпустить три доступных электрокара

Компания Skoda провела презентацию стратегии развития марки до 2030 года "Next Level", в которой сформулированы основные цели интернационализации бренда, электрификации и цифровизации.

Так, Skoda планирует, что автомобили марки к концу десятилетия будут входить в пятёрку самых продаваемых в Европе.

Достичь этой цели планируют за счёт развития моделей начального сегменте (упомянули про Fabia со стартовой ценой 14 тысяч евро), а также за счёт выпуска минимум трёх электрокаров, который займут место ниже Enyaq iV и, соответственно, будут доступнее. В идеале, говорят в Skoda, чтобы на долю электрокаров в Европе приходилось от половины до 70% продаж.

Skoda будет работать над превращением родины бренда в "центр электромобильности". Например, к 2030 году производство электронных компонентов наладят на трёх производственных площадках компании в Млада-Болеславе, Квасинах и Врхлаби.

Также в компании рассказали, что планируют сделать Skoda ведущим европейским производителем на растущих рынках, таких как Индия, Северная Африка и Россия. Намеченный потенциал продаж - 1,5 млн автомобилей в год.

Ещё несколько важных аспектов новой стратегии Skoda: продолжение работы над сокращением выбросов заводов и гендерное равенство. Последний пункт означает, что к 2030 году каждую четвёртую руководящую должность в компании будет занимать женщина.