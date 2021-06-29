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29.06.2021 11:07
Рубрика: Общество

В "Векторе" оценили сообщения о новом способе заражения коронавирусом

Текст: Василий Кошкин
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Доказательств того, что мутация коронавируса, способная по-новому заражать людей, окажется жизнеспособной, нет. Об этом РИА новости заявил руководитель екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

Фото: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
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Ранее американские ученые заявили, что из-за мутаций коронавирус будет быстрее проникать в организм человека. Эксперименты показали, что первые разновидности SARS-CoV-2 с помощью спайкового белка цеплялись за ACE2 (фермент на поверхности клетки). Сейчас же рецепторы ACE2 вирусу не нужны.

"Не доказано, что подобная мутация будет более жизнеспособной и что этот путь как-то более активен по сравнению с классическим", - сказал Семенов.

По его словам, снизить риски распространения новой мутации позволит только вакцинация.

В понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцину от коронавируса получили 23 миллиона россиян. По словам министра, в последние дни скорость вакцинации возросла.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".

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