Вице-премьер Австралии был оштрафован за появление на АЗС без маски

Заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс был оштрафован за то, что не надел маску на АЗС в городе Армидейле (штат Новый Южный Уэльс).

Как сообщает 9News, переизбранный лидер Национальной партии провел на заправочной станции менее минуты. Но даже этого времени хватило, чтобы следящий за порядком представитель общественности сообщил в полицию о нарушении гражданским лицом действующих правил. Офицеры прибыли на место достаточно оперативно, проверили запись с камер видеонаблюдения и оштрафовали вице-премьера на 200 долларов.

В понедельник вечером в интервью Sky News 54-летний Джойс назвал этот инцидент "забавной историей". "Это жизнь", - добавил политик.

Напомним, несмотря на закрытые с марта прошлого года границы, в Австралию смог проникнуть индийский штамм коронавируса, который еще называют "Дельта". Первым заразился сотрудник международного аэропорта Сиднея. Он 12 июня посетил несколько торговых центров, поделившись вирусом еще с 11 местными жителями. Спустя несколько дней выявили еще 30 инфицированных. После чего власти приняли решение ужесточить коронавирусные ограничения.