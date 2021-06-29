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29.06.2021 07:15
Рубрика: В мире

Вице-премьер Австралии был оштрафован за появление на АЗС без маски

Текст: Максим Макарычев

Заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс был оштрафован за то, что не надел маску на АЗС в городе Армидейле (штат Новый Южный Уэльс).

Фото: Nick Moir/Pool Photo via AP
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Как сообщает 9News, переизбранный лидер Национальной партии провел на заправочной станции менее минуты. Но даже этого времени хватило, чтобы следящий за порядком представитель общественности сообщил в полицию о нарушении гражданским лицом действующих правил. Офицеры прибыли на место достаточно оперативно, проверили запись с камер видеонаблюдения и оштрафовали вице-премьера на 200 долларов.

В понедельник вечером в интервью Sky News 54-летний Джойс назвал этот инцидент "забавной историей". "Это жизнь", - добавил политик.

Напомним, несмотря на закрытые с марта прошлого года границы, в Австралию смог проникнуть индийский штамм коронавируса, который еще называют "Дельта". Первым заразился сотрудник международного аэропорта Сиднея. Он 12 июня посетил несколько торговых центров, поделившись вирусом еще с 11 местными жителями. Спустя несколько дней выявили еще 30 инфицированных. После чего власти приняли решение ужесточить коронавирусные ограничения.

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