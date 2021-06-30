Глава ГИБДД: Скрытый контроль нужен для выявления "мажоров и неадекватов"

О том, зачем российским автоинспекторам понадобились новые полномочия в виде скрытого контроля, рассказал начальник ГИБДД России генерал-лейтенант Михаил Черников.

"Скрытый контроль в основном нацелен на выявление так называемых "мажоров" и "неадекватов", которые агрессивно ведут себя на дороге, устраивают "шашечки" при перестроении, - сообщил в интервью aif.ru главный автоинспектор страны. - Наши инспекторы, двигаясь в потоке, видят такие правонарушения, фиксируют их, и далее ближайший наряд ДПС останавливает таких нарушителей и привлекает к ответственности".

Глава ГИБДД пояснил, когда эти лихачи видят патрульную машину с цветографической окраской, они тут же меняют манеру вождения на более спокойную. "Но это ненадолго - как только они проедут наряд ДПС, опять начинают вести себя агрессивно, нервируя тем самым других участников дорожного движения", - отметил Михаил Черников.

Ранее "РГ" сообщала, что МВД опубликовало для общественного обсуждения новый документ - Порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения, подразумевающий скрытый надзор за участниками дорожного движения. Имеется в виду, что сотрудники ДПС смогут на обычных машинах в дорожном потоке следить за безопасностью движения.