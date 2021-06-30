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30.06.2021 05:36
Рубрика: В мире

Из Капитолия США могут убрать статуи героев Конфедерации

Текст: Максим Макарычев
Палата представителей американского Конгресса, контролируемая демократами, 29 июня приняла закон об удалении статуй тех, кто поддерживал рабство или Конфедерацию, из здания Капитолия, где выставлены монументы, выбранные всеми 50 штатами. Законопроект был принят нижней палатой 285 голосами за при 120 против этой меры, исходящих от республиканцев.
Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

Второй год подряд Палата представителей принимает закон, который в 2020 году отклонил республиканский Сенат. Сейчас демократы имеют формальное большинство в высшей палате Конгресса, что может позволить им провести успешное голосование по этому вопросу. Для принятия документа об удаления статуй потребуется поддержка десяти республиканцев, уточняет Reuters. Против данного решения в последние месяцы своего правления резко возражал Дональд Трамп, считая, что оно "перечеркивает американское наследие".

Фото: kinopoisk.ru
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Среди тех, кто фигурирует в законопроекте под названием "Убрать ненависть", есть статуя в честь бывшего главного судьи США Роджера Тэйни, который является автором ключевого вердикта в поддержку рабства. В их число также входят лидеры мятежной Конфедерации, боевой флаг которой был замечен в Капитолии шестого января, когда сторонники экс-президента Дональда Трампа предприняли осаду здания, пытаясь отменить его поражение на выборах. Бюст Тэни будет заменен бюстом Тургуда Маршалла, первого темнокожего судьи Верховного суда США.

Противники данного решения отметили, что было бы неправильно диктовать отдельным штатам США, кого они могут почтить, отправляя статуи в Капитолий. Республиканский конгрессмен Мо Брукс из Алабамы сказал, что законопроект является примером "отмены культуры и исторического ревизионизма со стороны элит, утверждающих, что они знают больше, чем обычные граждане".

Напомним, что год назад активисты, выступающие за права афроамериканцев, потребовали разрушить знаменитый Мемориал Конфедерации Стоун-Маунтин ("Каменная гора"). Это барельефная скульптура высотой в девять этажей и размером с футбольное поле высечена в скале к северо-востоку от Атланты, штат Джорджия. Она является памятником национального значения и защищена федеральным законодательством.

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