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Рубрика: В мире

В Ричмонде с городских улиц уберут все монументы конфедератов

Статую генерала конфедератов Томаса Джексона сняли с постамента в Ричмонде, сообщил местный телеканал Wric. Ранее мэр города Левар Стоуни распорядился убрать все монументы конфедератов с улиц города.

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"Статую Джексона, возведенную в 1919 году, сняли рабочие, погрузили на грузовик и увезли в неизвестном направлении", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Протестующие в Ричмонде ранее уже снесли памятник, установленный в 1892 году в честь артиллерийского подразделения Конфедерации времен Гражданской войны, а также монумент президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису и генералу Конфедерации Уильямсу Картеру Уикману. Памятник Христофору Колумбу в ходе митинга и вовсе оказался в озере.

Волна стихийного сноса памятников южанам времен Гражданской войны в городах США началась на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

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