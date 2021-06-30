Минстрой и ФАС проверят тарифы ЖКХ в тюменском селе после жалобы Путину

Минстрой и Федеральная антимонопольная служба занялись вопросом цен на тарифы ЖКХ в селе Демьянка Тюменской области. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Во время прямой линии жители Демьянки пожаловались президенту Владимиру Путину на счета за услуги ЖКХ. Так, в апреле тариф для квартир в 60-70 квадратных метров составил 40-70 тысяч рублей.

"По ЖКХ было несколько вопросов. Тема острая, но мы ей плотно занимаемся… Говорили и о тарифах на ЖКХ. Минстрой с ФАС уже начали работу по ценам в селе Демьянка", - написал Хуснуллин в Instagram после прямой линии.

Свою проверку по факту формирования тарифов начал и Следственный комитет. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал взять под личный контроль решение этого вопроса.