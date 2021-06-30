В тюменском поселке попробуют пересчитать завышенную плату за ЖКХ

В тюменском поселке Демьянка, жители которого сегодня во время "Прямой линии" пожаловались президенту на необоснованно завышенные платежи за коммунальные услуги, попробуют пересчитать плату. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на главу администрации Уватского района Сергея Путмина.

Напомним, местный житель Тарлан Тагиров рассказал Владимиру Путину, что в новый дом их переселили в рамках программы из ветхого жилья. Но, во-первых, по словам мужчины, с людей при этом взяли доплату. А во-вторых, в апреле за коммунальные услуги насчитали астрономические суммы - от 40 до 70 тысяч за квартиры по 60-70 квадратных метров.

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал взять на личный контроль принятие решения этого вопроса. Со своей стороны региональный Следственный комитет также проверит поступившую информацию - и касающуюся доплат, и указанной в квитанциях стоимости ресурсов.

Прокуратура области также выяснит, были ли нарушения при переселении граждан из ветхого жилья.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.