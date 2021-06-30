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30.06.2021 08:02
Рубрика: Легковые авто

Посмотрите, насколько неудобны сенсорные передачи и штурвал Tesla на парковке

Текст: Константин Руссов

Уже неоднократно пользователи Tesla нового модельного года со штурвалом вместо обода показывали, как неудобна эта "инновация" Илона Маска в реальной жизни.

Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo
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Добавьте к штурвалу переключение режимов трансмиссии при помощи сенсорного экрана, и парковка превратится в настоящее испытание.

Если в мире гонок такие рули оправданы, по крайней мере, по двум причинам - наличие изменяемого передаточного отношения и отсутствие необходимости маневрировать в ограниченном пространстве с максимальным выворотом, то на парковке со штурвалом приходится бороться и постоянно ловить его контуры. В видео водитель говорит, что это не совсем сложно, но очень неудобно.

Второе испытание - активация режимов Drive (D) и Reverse (R) производится путём свайпа по левой боковой вертикали мультимедийной системы. Если к этому и можно привыкнуть, то отсутствие обратного виброотклика, который бы свидетельствовал о том, что действие совершено и нужный режим выбран, всё-таки осложняет процесс маневрирования в условиях тесного пространства.

#Tesla