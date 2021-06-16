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16.06.2021 10:03
Рубрика: Легковые авто

Штурвал вместо руля на Tesla: он оказался крайне неудобен

Текст: Константин Руссов

Инновационный подход - дело хорошее, и Илону Маску и инженерам его компании в этом деле нет равных: пока другие мучаются и пытаются сделать лучшее в мире рулевое колесо, Tesla начала продажи моделей со штурвалом. Вот только удобен ли он в условиях реальной эксплуатации?

Фото: Пресс-служба Tesla.
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На этот вопрос дали ответ авторы YouTube-канала OCDetailing: нет, штурвал при всей своей крутости крайне неудобен при маневрировании.

Проблема в том, что Tesla по какой-то причине не реализовала задуманного и логичного - рулевую колонку с гибким изменением передаточного отношения, что позволило бы при поворотах избежать необходимости перехватывать штурвал руками, а так - приходится проявлять ловкость.

Ещё одна проблема, озвученная в видео, заключается в форме и размерах штурвала: движения рук требуют большой координации, и зачастую без взгляда на новый вид руля пока не обойтись.

Напомним, что у Tesla есть в запасе ещё одна инновация: переключение передач по сенсору.

#Tesla