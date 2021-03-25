Tesla будет переключать передачи по сенсору - закон не запрещает

New gear shifting in the s/x refresh pic.twitter.com/0Me0WvSv4Y — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) March 24, 2021

Кажется, Tesla намерена и дальше предлагать клиентам необычные решения. Обновлённые Model S и Model X уже получили вместо рулевого колеса штурвал, а в будущем электрокары компании могут обзавестись сенсорным селектором трансмиссии.

В Twitter-аккаунте Tesla Owners Silicon Valley было опубликовано видео, в котором показан новый способ выбора режима: для движения вперёд нужно коснуться иконки автомобиля на левой стороне тачскрина и провести палец вверх, движение назад активируется аналогичным способом, но свайп необходимо сделать вниз. Как включить "нейтраль", остаётся пока только догадываться. Предположительно, это можно сделать тапом по пиктограмме машины.

Возникает логичный вопрос: насколько такой способ управления является законным. Как пишет Autoblog, проштудировав все нормативы США, прямого запрета для этого не существует. Есть регламент расположения нейтральной передачи и требование иллюстрировать выбранный режим движения - всё.

Нетрудно предположить, что новое решение, если Tesla решит воплотить его на серийных автомобилях, будет подвергнуто жёсткой критике, как это было со штурвалом.