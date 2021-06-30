Президент РФ разъяснил порядок выплат семьям с детьми-школьниками

"Обращаю внимание родителей, что это разовая выплата. Поэтому те деньги, которые будут получены, нужно использовать для того, чтобы подготовить ребенка к школе и какие-то вещи заранее приобрести", - добавил глава государства.

Поручение выплатить семьям с детьми-школьниками по 10 тысяч рублей Владимир Путин озвучил в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию. Глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что право на выплату имеют более 17 миллионов семей.

Никаких справок людям собирать не придется, достаточно будет заявления, которое можно подать на портале госуслуг.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.