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30.06.2021 17:54
Рубрика: Общество

Обратившаяся к Путину ярославская уборщица получила выплату на ребенка

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Обратившаяся к Владимиру Путину на "Прямой линии" уборщица из Ярославля с 1 июля сможет получать ежемесячную выплату на ребенка.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Об этом сообщил первый заместитель директора департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области Дмитрий Аминов. С его слов, Светлана Чемезова обращалась в органы соцзащиты для назначения выплаты на ребенка до семи лет, которую она получала с января по май 2020 года включительно - пока ребенку не исполнилось восемь лет.

- В настоящее время она утратила право на эту выплату, но по поручению президента федеральным законом с 1 июля 2021 года установлена новая ежемесячная выплата малоимущим семьям на детей от 8 до 16 лет. Ее будет выплачивать Пенсионный фонд РФ. Поэтому Светлана Васильевна также имеет право обратиться в отделение ПФР для назначения выплаты на ее сына до достижения им возраста 16 лет, - пояснил Дмитрий Аминов.

В правительстве Ярославской области уточнили, что размер этой выплаты зависит от величины среднедушевого дохода семьи. У Светланы Чемезовой есть муж, который в 2019 году не был официально трудоустроен и не числился на бирже труда. Где он работает сейчас, выясняется.

По информации регионального департамента труда и социальной поддержки населения, в Ярославской области существуют более 24 видов выплат для семей с детьми, установленных областными Социальным кодексом и законом о временных мерах поддержки семей с детьми. Все они имеют разные основания для выплат.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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