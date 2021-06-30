Обратившаяся к Путину ярославская уборщица получила выплату на ребенка

Обратившаяся к Владимиру Путину на "Прямой линии" уборщица из Ярославля с 1 июля сможет получать ежемесячную выплату на ребенка.

Об этом сообщил первый заместитель директора департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области Дмитрий Аминов. С его слов, Светлана Чемезова обращалась в органы соцзащиты для назначения выплаты на ребенка до семи лет, которую она получала с января по май 2020 года включительно - пока ребенку не исполнилось восемь лет.

- В настоящее время она утратила право на эту выплату, но по поручению президента федеральным законом с 1 июля 2021 года установлена новая ежемесячная выплата малоимущим семьям на детей от 8 до 16 лет. Ее будет выплачивать Пенсионный фонд РФ. Поэтому Светлана Васильевна также имеет право обратиться в отделение ПФР для назначения выплаты на ее сына до достижения им возраста 16 лет, - пояснил Дмитрий Аминов.

В правительстве Ярославской области уточнили, что размер этой выплаты зависит от величины среднедушевого дохода семьи. У Светланы Чемезовой есть муж, который в 2019 году не был официально трудоустроен и не числился на бирже труда. Где он работает сейчас, выясняется.

По информации регионального департамента труда и социальной поддержки населения, в Ярославской области существуют более 24 видов выплат для семей с детьми, установленных областными Социальным кодексом и законом о временных мерах поддержки семей с детьми. Все они имеют разные основания для выплат.