Катаклизмы природы
Петр Павлович, недавно москвичи с сочувствием наблюдали, как борются с серьезными подтоплениями города и населенные пункты Крыма, Дальнего Востока, Перми... Но вот ливень добрался и до Москвы. Что он показал?
Петр Бирюков: Действительно, для города это был своеобразный стресс-тест. В понедельник за полтора часа на Москву выпало более 60 мм осадков, 80% месячной нормы июня. Любая ливневая система устроена таким образом, что вода сначала собирается на поверхности, а потом через водоприемники отводится в большие подземные коллекторы. Чем больше интенсивность дождя, тем больше времени требуется на отвод воды. О мощности и объеме осадков в понедельник можно судить по резкому поднятию уровня воды в руслах рек. Так, 28 июня река Лихоборка поднялась до 1,5 метров при своей нормальной глубине в 0,5 м - или в три раза, река Таракановка поднялась в шесть раз, Нищенка - в десять раз. Река Яуза на северо-востоке столицы превысила свой уровень втрое и достигла отметки 2,95 метра. Посмотрите, что происходило в эти в дни в других регионах России. В ряде субъектов были привлечены силы МЧС, армейские формирования для ликвидации последствий ливневых дождей. Наша же водосточная сеть приняла весь объем воды после завершения осадков. Городские службы в течение считанных часов полностью устранили сбои в движении общественного транспорта и локальные подтопления, очистили территории от упавших деревьев.
У нас постоянно идет работа по модернизации всех инженерных сетей. Например, пять лет назад в городе было около 2500 мест подтоплений, которые возникали даже при среднем дожде, когда выпадало всего до 20 миллиметров воды. Сейчас они практически все в ликвидированы. Осталось мест 50, мы с ними работаем. За пять лет проложено 360 километров подземных коммуникаций и ливневых стоков, а также проведены работы поизменению высот.
Что еще беспокоит? Очень часто при таких перепадах погоды в Москве, как и на этот раз, бывают ветры с большой скоростью. Поэтому я прошу москвичей быть предельно внимательными к оповещениям. Они налажены хорошо - и по радио, и по ТВ, и с помощью СМС. Надо прислушиваться к предупреждениям МЧС.
По прогнозу метеорологов дождливая погода ожидает Москву всю эту неделю ...
Петр Бирюков: Да, в ближайшие дни ожидаем новые грозы и ливневые дожди. Готовимся к ним. Катаклизмы природы в наше время непредсказуемы. Вспомним московские зимы за последние десять лет: то аномальные морозы, то аномальные снегопады, когда снега выпадает вдвое больше нормы. Да и летом начиная с 2015 года все время рекорды - то зной, как на прошлой неделе, то такой вот дождь. Раньше такого не было. Сейчас случается. Но город живет своей обычной жизнью. Как удается? Дело в том, что наше хозяйство устроено так, что может функционировать при любых изменениях температуры воздуха - в диапазоне от плюс 50 до минус 50. Конечно, возможно это только при надлежащем содержании всех инженерных систем.
А жара с ее температурой воздуха до 37 градусов, которая еще на прошлой неделе проверяла на прочность москвичей, осталась позади?
Петр Бирюков: Я бы так не оценивал ситуацию. Лето еще впереди.
В знойные дни москвичи наблюдали интересное зрелище: по улицам Москвы ходили поливомоечные машины и запускали вверх фонтаны. Они устраивали искусственный дождь?
Петр Бирюков: Когда температура воздуха переваливает за плюс 25, дышать в городе становится тяжелее. Чтобы было комфортнее, правительством Москвы принято решение в эти жаркие дни пять раз в сутки поливать все улицы, площади, тротуары, словом, все асфальтовые и плиточные поверхности. Плюс проводить аэрацию, которая не только красиво смотрится на солнце, но еще и снижает на время температуру воздуха в этом месте на пару градусов. Около 4,5 тысячи машин задействованы в этой работе.
Москвичи дома и на работе в такие дни включают все что могут, лишь бы охладить воздух. Кондиционеры, вентиляторы... Это же еще и дополнительная нагрузка на энергохозяйство. Линии, подстанции выдерживают, не отключаются?
Петр Бирюков: Потребление электрической энергии действительно выросло на 17 процентов. Но город сделал выводы после 2005 года, когда однажды половина Москвы осталась без света, и нарастил объемы генерации. Теперь даже при увеличении потребления процентов 30 электроэнергии имеется в запасе. Главное, что требуется от специалистов, - постоянный контроль за маслонаполненными системами электроснабжения, мониторинг маслонаполненных кабелей, трансформаторных подстанций. Кроме того, своевременная очистка всех охлаждающих систем приточной вентиляции на трансформаторных подстанциях, чтобы не было налипания пуха и воздухообмен осуществлялся в соответствии с нормативами.
Если кого-то и волнует вопрос, хватит ли Москве воды - ее потребление за июнь тоже выросло на 15 процентов, то сразу успокою: хватит. Сейчас мы используем лишь половину имеющихся резервов мощности. К тому же зимой мы проделали большую работу по заполнению наших систем водоснабжения. Благодаря этому водоемы Вазуской и Москворецкой систем заполнены от 90 до 94 процентов от их максимальных отметок. Система в целом работает достойно. Словом, все идет по плану.
У многих дачников в жару газоны пожелтели, а в Москве, 12-миллионном мегаполисе, зеленеют как ни в чем не бывало, все кругом цветет. Поделитесь, как этого добиться?
Петр Бирюков: Зеленые насаждения - гордость нашего города. Не много столиц в мире найдется, где они занимают почти половину всей территории. Мы стараемся не только сохранить то, что есть, но и приумножить. Если в 2010 году было 130 парковых и озелененных территорий, то сейчас их более 700. Цветов же не заметить невозможно - их в городе сейчас на 80 гектарах высажено 45 миллионов! Ну, а чтобы эта красота всегда радовала глаз, требуется вовремя ухаживать за ней. Иначе все засохнет. Чтобы этого не произошло, городские службы и тут подключили поливомоечную технику. По ночам она поливает все газоны, цветники и деревья.
Комфорт плюс безопасность
Многих москвичей больше волновала даже не сама жара, а то, что может повториться 2010 год, когда столица в зной еще и утопала в дыму от горящих в Подмосковье торфяников. Известно, что большую часть их обводнили. Но насколько надежная это защита от новых пожаров?
Петр Бирюков: Подмосковье системно занимается все прошедшие с тех пор годы защитой лесов от возможных возгораний. В области не только обводнили 73 тысячи гектаров торфяников, но и создали ряд водозаборов, чтобы можно было собирать воду и перекачивать ее туда, где она потребуется. К каждому пожароопасному сезону мы готовимся вместе со специалистами Московской области. Проводим совместные заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям, отрабатываем весь комплекс противопожарных мероприятий. В последние четыре года привлекаем к этой работе еще и представителей Тверской, Рязанской, Владимирской и других областей. Они расположены в 180-200 километрах от столицы. И если полыхнет там, то дым достигнет и Москвы. Поэтому при любом ЧП на территории этих регионов немедленно приходит на помощь Москва. Так было, например, когда в Рязанской и Владимирской областях случились возгорания травяной растительности. Потушить их и не дать пламени перекинуться на торфяники помогла наша специальная группировка из 170 пожарных, 35 единиц различной техники для тушения огня, включая три вертолета.
А в Москве таких пожаров не было?
Петр Бирюков: На территории Москвы в этом и прошлом годах крупных ландшафтных пожаров вообще не было. Да и в целом за последние годы количество палов травы сократилось на 50-60 процентов. В основном случаются небольшие очаги в Новой Москве из-за того, что люди забывают потушить костер. Но с помощью пожарной авиации и беспилотников мы регулярно мониторим ситуацию и быстро замечаем их, не даем им превратиться в большие природные пожары. Для тушения же помимо сил пожароспасательного гарнизона в Москве в последние годы создано свое подразделение из 650 единиц техники. Эти машины снабжены водозаборными устройствами, насосами, пожарными рукавами. В случае необходимости они могут тушить пожар и в домах высотой до 12 этажей. Мы понимаем, что комфортно в Москве может быть только при условии безопасности на территории всей московской агломерации.
Лето принесло коммунальщикам много неожиданных хлопот. У них же были на него свои планы, в частности, по благоустройству. Они сохраняются?
Петр Бирюков: Да, в планах у нас комплексное благоустройство новых территорий, которые мы выбрали на этот год вместе с москвичами. Самые крупные значимые - это набережные острова Балчуг - Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская. А еще Репинский сквер на Болотной площади, парк Декабристов на Пресне и многие другие. Причем не только в центре города, но и почти в каждом округе. Появятся и новые пешеходные зоны. В частности, в районе Люблино прекрасная пешеходная зона раскинется на целых 20 гектарах в жилом массиве, построенном еще пятнадцать лет назад. Еще одна пешеходная зона появится, например, на северо-западе города, на улице Берзарина, на месте пустыря вдоль заброшенной железной дороги. На всех них, как и планировалось, постараемся завершить работы до 1 сентября, пока многие москвичи в отпусках.
На днях мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию "Щукинская" на МЦД-2, впереди открытие еще пяти станций на центральных диаметрах и 11 станций - Московского метрополитена. Прежде чем открыть каждую из них, требуется построить подходы к этим станциям, обустроить всю территорию вокруг них. Как успеваете?
Петр Бирюков: Успеваем, хотя это непросто, так как работаем мы на завершающем этапе, и времени нам остается до открытия очень немного. Благо, есть техника, опыт, городские стандарты. К каждому объекту стараемся готовиться заранее. Разработать проект, обсудить его с жителями, продумать, чтобы все станции были удобно связаны с другими объектами транспортной системы. На "Щукинской", например, сделали проход "сухие ноги" от МЦД-2 к метро, поставили новые павильоны для остановок наземного городского транспорта, дорожки к ближайшей торговле.
Недавно дорожники на 1-й Тверской-Ямской улице заменили асфальт - от Пушкинской площади до Белорусского вокзала. Закрыли движение на субботу и воскресенье, а в понедельник москвичи уже поехали по свежему асфальту. Такая скорость не скажется на качестве покрытия?
Петр Бирюков: Новые технологии, которые мы применяем последние шесть-семь лет, а также щебеночно-мастичные смеси, напротив, дают возможность увеличить срок эксплуатации дорожного полотна в среднем на полтора года. Там, где оно должно меняться по нормативам через три года, меняем его через четыре с половиной года, а там, где срок четыре года, ремонтируем через пять - пять с половиной лет. Ну а 1-ю Тверскую-Ямскую отремонтировали даже не за двое суток, а за 34 часа. Отфрезеровали и поправили бордюрный камень, подняли люки колодцев и выставили их на положенные отметки, а затем положили асфальт. Сплошным ковром, без стыков и спаек. Задействовано на этих работах было одновременно 1400 единиц техники. Всего же в городе за сезон будет заменено 23 миллиона квадратных метров асфальта - от дворовых проездов до крупных магистралей.
Такие работы не прекращаются в городе и в жару?
Петр Бирюков: На 1-й Тверской-Ямской большая часть работ шла ночью, когда температура воздуха ниже. По другим адресам работы по благоустройству останавливать нельзя, иначе мы не успеем к сроку. Просто стараемся создать работающим на улицах более комфортные условия - обеспечиваем их водой, продлеваем до трех часов обед - с 12.00 до 15.00 с тем, чтобы выйти с него, когда станет немного прохладнее.
В прошлом году из-за пандемии останавливали капитальный ремонт жилого фонда. А в этом году он ведется?
Петр Бирюков: Да, развернуты работы на приведении в порядок 2,5 тысячи жилых домов. До конца года их ремонт должен быть завершен.
Впереди зима
Подготовка к зиме тоже уже идет?
Петр Бирюков: В жилищно-коммунальном хозяйстве нет перерывов. Заканчивается один сезон, а параллельно уже идет подготовка к следующему. В соответствии с планом, утвержденным мэром, все объекты социальной сферы и жилой фонд должны быть подготовлены к новому отопительному сезону к 1 сентября. В общей сложности - около 74 тысяч зданий, из которых почти 34 тысячи жилых домов. И в каждом из них инженерные системы должны быть подготовлены. Работы идут в соответствии с графиком, готовность примерно 20 процентов. А еще идет ремонт и профилактика объектов энергетики - ТЭЦ, районных тепловых станций, перекладка сотен тысяч километров магистралей, которые должны быть в полной готовности чуть позже - к 15 сентября.
И кто же все это делает? Расхожее мнение утверждает, что большей частью в ЖКХ столицы традиционно работали мигранты из ближнего зарубежья. Но из-за коронавируса многие из них уехали домой, а потом границы оказались для них закрытыми. Кто же пришел им на смену?
Петр Бирюков: У нас немалая гвардия, которая содержит город в порядке и делает его красивым. Это около 500 тысяч человек - энергетиков, тепловиков, дорожных рабочих и других. Но и объем работ у них тоже немалый - наши специалисты работают сегодня одновременно на 10 тысячах объектов комплексного благоустройства. Вы спрашиваете, кто они? В крупных компаниях, таких как ГБУ "Автомобильные дороги", "Гормост", "Мосгаз", "МОЭК", "ОЭК", "Москоллектор", трудятся россияне, жители разных регионов страны. Есть и мигранты, они работают в основном в ГБУ "Жилищник" - дворниками, сантехниками, садовниками. Когда из-за пандемии границы закрывались, нам удалось эти кадры сохранить. Мы создали им нормальные жилищные и санитарные условия в бытовых городках, обеспечили медицинскую помощь. В том числе с их помощью город в прошлом году смог подготовить все жилищное хозяйство к зиме в течение вместо традиционных четырех месяцев за два месяца. Они и сейчас ремонтируют в Москве дома, убирают улицы, вывозят мусор... Словом, создают уют и комфорт в нашем городе, а мы, в свою очередь, даем им стабильную работу и возможность заботиться о своих семьях.
Напоследок несколько слов о лете. Мы так долго ждем его! И вот сейчас, когда многие москвичи вынуждены проводить отпуска дома, а не в путешествиях и не на заморских курортах, отдушиной для многих стали городские пляжи. Но насколько безопасны они?
Петр Бирюков: Управление Роспотребнадзора регулярно проверяет их по множеству показателей. Сейчас из 10 оборудованных к лету пляжей купание разрешено только на 8 - их перечень есть на mos.ru. Новинка сезона - зона отдыха с бассейнами на Северном речном вокзале, который был реконструирован к сентябрю прошлого года. Но теперь москвичи и гости столицы оттуда не просто отправляются в водные вояжи, но еще и купаются и загорают рядом с бассейнами прямо у причалов. Всего же в столице оборудовано 125 зон у воды. Все они благоустроены.