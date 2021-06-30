Асфальт на улице 1-й Тверской-Ямской переложили сплошным ковром за 34 часа (фото слева). В этот ливень за полтора часа на Москву выпало более 60 мм осадков, это 80% месячной нормы. Фото: Михаил Метцель / ТАСС; Сергей Михеев / РГ

Катаклизмы природы

Петр Павлович, недавно москвичи с сочувствием наблюдали, как борются с серьезными подтоплениями города и населенные пункты Крыма, Дальнего Востока, Перми... Но вот ливень добрался и до Москвы. Что он показал?

Петр Бирюков: Действительно, для города это был своеобразный стресс-тест. В понедельник за полтора часа на Москву выпало более 60 мм осадков, 80% месячной нормы июня. Любая ливневая система устроена таким образом, что вода сначала собирается на поверхности, а потом через водоприемники отводится в большие подземные коллекторы. Чем больше интенсивность дождя, тем больше времени требуется на отвод воды. О мощности и объеме осадков в понедельник можно судить по резкому поднятию уровня воды в руслах рек. Так, 28 июня река Лихоборка поднялась до 1,5 метров при своей нормальной глубине в 0,5 м - или в три раза, река Таракановка поднялась в шесть раз, Нищенка - в десять раз. Река Яуза на северо-востоке столицы превысила свой уровень втрое и достигла отметки 2,95 метра. Посмотрите, что происходило в эти в дни в других регионах России. В ряде субъектов были привлечены силы МЧС, армейские формирования для ликвидации последствий ливневых дождей. Наша же водосточная сеть приняла весь объем воды после завершения осадков. Городские службы в течение считанных часов полностью устранили сбои в движении общественного транспорта и локальные подтопления, очистили территории от упавших деревьев.

У нас постоянно идет работа по модернизации всех инженерных сетей. Например, пять лет назад в городе было около 2500 мест подтоплений, которые возникали даже при среднем дожде, когда выпадало всего до 20 миллиметров воды. Сейчас они практически все в ликвидированы. Осталось мест 50, мы с ними работаем. За пять лет проложено 360 километров подземных коммуникаций и ливневых стоков, а также проведены работы поизменению высот.

Что еще беспокоит? Очень часто при таких перепадах погоды в Москве, как и на этот раз, бывают ветры с большой скоростью. Поэтому я прошу москвичей быть предельно внимательными к оповещениям. Они налажены хорошо - и по радио, и по ТВ, и с помощью СМС. Надо прислушиваться к предупреждениям МЧС.

По прогнозу метеорологов дождливая погода ожидает Москву всю эту неделю ...

Петр Бирюков: Да, в ближайшие дни ожидаем новые грозы и ливневые дожди. Готовимся к ним. Катаклизмы природы в наше время непредсказуемы. Вспомним московские зимы за последние десять лет: то аномальные морозы, то аномальные снегопады, когда снега выпадает вдвое больше нормы. Да и летом начиная с 2015 года все время рекорды - то зной, как на прошлой неделе, то такой вот дождь. Раньше такого не было. Сейчас случается. Но город живет своей обычной жизнью. Как удается? Дело в том, что наше хозяйство устроено так, что может функционировать при любых изменениях температуры воздуха - в диапазоне от плюс 50 до минус 50. Конечно, возможно это только при надлежащем содержании всех инженерных систем.

Потребление воды и электроэнергии в Москве в жару выросло на 15-17 процентов. Однако запасов достаточно: в резерве остается большая часть мощностей

А жара с ее температурой воздуха до 37 градусов, которая еще на прошлой неделе проверяла на прочность москвичей, осталась позади?

Петр Бирюков: Я бы так не оценивал ситуацию. Лето еще впереди.

В знойные дни москвичи наблюдали интересное зрелище: по улицам Москвы ходили поливомоечные машины и запускали вверх фонтаны. Они устраивали искусственный дождь?

Петр Бирюков: Когда температура воздуха переваливает за плюс 25, дышать в городе становится тяжелее. Чтобы было комфортнее, правительством Москвы принято решение в эти жаркие дни пять раз в сутки поливать все улицы, площади, тротуары, словом, все асфальтовые и плиточные поверхности. Плюс проводить аэрацию, которая не только красиво смотрится на солнце, но еще и снижает на время температуру воздуха в этом месте на пару градусов. Около 4,5 тысячи машин задействованы в этой работе.

Москвичи дома и на работе в такие дни включают все что могут, лишь бы охладить воздух. Кондиционеры, вентиляторы... Это же еще и дополнительная нагрузка на энергохозяйство. Линии, подстанции выдерживают, не отключаются?

Петр Бирюков: Потребление электрической энергии действительно выросло на 17 процентов. Но город сделал выводы после 2005 года, когда однажды половина Москвы осталась без света, и нарастил объемы генерации. Теперь даже при увеличении потребления процентов 30 электроэнергии имеется в запасе. Главное, что требуется от специалистов, - постоянный контроль за маслонаполненными системами электроснабжения, мониторинг маслонаполненных кабелей, трансформаторных подстанций. Кроме того, своевременная очистка всех охлаждающих систем приточной вентиляции на трансформаторных подстанциях, чтобы не было налипания пуха и воздухообмен осуществлялся в соответствии с нормативами.

Если кого-то и волнует вопрос, хватит ли Москве воды - ее потребление за июнь тоже выросло на 15 процентов, то сразу успокою: хватит. Сейчас мы используем лишь половину имеющихся резервов мощности. К тому же зимой мы проделали большую работу по заполнению наших систем водоснабжения. Благодаря этому водоемы Вазуской и Москворецкой систем заполнены от 90 до 94 процентов от их максимальных отметок. Система в целом работает достойно. Словом, все идет по плану.

У многих дачников в жару газоны пожелтели, а в Москве, 12-миллионном мегаполисе, зеленеют как ни в чем не бывало, все кругом цветет. Поделитесь, как этого добиться?

Петр Бирюков: Зеленые насаждения - гордость нашего города. Не много столиц в мире найдется, где они занимают почти половину всей территории. Мы стараемся не только сохранить то, что есть, но и приумножить. Если в 2010 году было 130 парковых и озелененных территорий, то сейчас их более 700. Цветов же не заметить невозможно - их в городе сейчас на 80 гектарах высажено 45 миллионов! Ну, а чтобы эта красота всегда радовала глаз, требуется вовремя ухаживать за ней. Иначе все засохнет. Чтобы этого не произошло, городские службы и тут подключили поливомоечную технику. По ночам она поливает все газоны, цветники и деревья.

Комфорт плюс безопасность

Многих москвичей больше волновала даже не сама жара, а то, что может повториться 2010 год, когда столица в зной еще и утопала в дыму от горящих в Подмосковье торфяников. Известно, что большую часть их обводнили. Но насколько надежная это защита от новых пожаров?

Петр Бирюков: Подмосковье системно занимается все прошедшие с тех пор годы защитой лесов от возможных возгораний. В области не только обводнили 73 тысячи гектаров торфяников, но и создали ряд водозаборов, чтобы можно было собирать воду и перекачивать ее туда, где она потребуется. К каждому пожароопасному сезону мы готовимся вместе со специалистами Московской области. Проводим совместные заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям, отрабатываем весь комплекс противопожарных мероприятий. В последние четыре года привлекаем к этой работе еще и представителей Тверской, Рязанской, Владимирской и других областей. Они расположены в 180-200 километрах от столицы. И если полыхнет там, то дым достигнет и Москвы. Поэтому при любом ЧП на территории этих регионов немедленно приходит на помощь Москва. Так было, например, когда в Рязанской и Владимирской областях случились возгорания травяной растительности. Потушить их и не дать пламени перекинуться на торфяники помогла наша специальная группировка из 170 пожарных, 35 единиц различной техники для тушения огня, включая три вертолета.

Московское хозяйство устроено так, что может функционировать при любых изменениях температуры воздуха - в диапазоне от плюс 50 до минус 50

А в Москве таких пожаров не было?

Петр Бирюков: На территории Москвы в этом и прошлом годах крупных ландшафтных пожаров вообще не было. Да и в целом за последние годы количество палов травы сократилось на 50-60 процентов. В основном случаются небольшие очаги в Новой Москве из-за того, что люди забывают потушить костер. Но с помощью пожарной авиации и беспилотников мы регулярно мониторим ситуацию и быстро замечаем их, не даем им превратиться в большие природные пожары. Для тушения же помимо сил пожароспасательного гарнизона в Москве в последние годы создано свое подразделение из 650 единиц техники. Эти машины снабжены водозаборными устройствами, насосами, пожарными рукавами. В случае необходимости они могут тушить пожар и в домах высотой до 12 этажей. Мы понимаем, что комфортно в Москве может быть только при условии безопасности на территории всей московской агломерации.

Лето принесло коммунальщикам много неожиданных хлопот. У них же были на него свои планы, в частности, по благоустройству. Они сохраняются?

Петр Бирюков: Да, в планах у нас комплексное благоустройство новых территорий, которые мы выбрали на этот год вместе с москвичами. Самые крупные значимые - это набережные острова Балчуг - Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская. А еще Репинский сквер на Болотной площади, парк Декабристов на Пресне и многие другие. Причем не только в центре города, но и почти в каждом округе. Появятся и новые пешеходные зоны. В частности, в районе Люблино прекрасная пешеходная зона раскинется на целых 20 гектарах в жилом массиве, построенном еще пятнадцать лет назад. Еще одна пешеходная зона появится, например, на северо-западе города, на улице Берзарина, на месте пустыря вдоль заброшенной железной дороги. На всех них, как и планировалось, постараемся завершить работы до 1 сентября, пока многие москвичи в отпусках.

Петр Бирюков: После дождя 28 июня уровень реки Лихоборки поднялся втрое, Таракановки - в шесть раз, а Нищенки - в десять. Яуза превысила свой уровень втрое и достигла отметки 2,95 метра. Фото: Пресс-служба Правительства Москвы

На днях мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию "Щукинская" на МЦД-2, впереди открытие еще пяти станций на центральных диаметрах и 11 станций - Московского метрополитена. Прежде чем открыть каждую из них, требуется построить подходы к этим станциям, обустроить всю территорию вокруг них. Как успеваете?

Петр Бирюков: Успеваем, хотя это непросто, так как работаем мы на завершающем этапе, и времени нам остается до открытия очень немного. Благо, есть техника, опыт, городские стандарты. К каждому объекту стараемся готовиться заранее. Разработать проект, обсудить его с жителями, продумать, чтобы все станции были удобно связаны с другими объектами транспортной системы. На "Щукинской", например, сделали проход "сухие ноги" от МЦД-2 к метро, поставили новые павильоны для остановок наземного городского транспорта, дорожки к ближайшей торговле.

Недавно дорожники на 1-й Тверской-Ямской улице заменили асфальт - от Пушкинской площади до Белорусского вокзала. Закрыли движение на субботу и воскресенье, а в понедельник москвичи уже поехали по свежему асфальту. Такая скорость не скажется на качестве покрытия?

Петр Бирюков: Новые технологии, которые мы применяем последние шесть-семь лет, а также щебеночно-мастичные смеси, напротив, дают возможность увеличить срок эксплуатации дорожного полотна в среднем на полтора года. Там, где оно должно меняться по нормативам через три года, меняем его через четыре с половиной года, а там, где срок четыре года, ремонтируем через пять - пять с половиной лет. Ну а 1-ю Тверскую-Ямскую отремонтировали даже не за двое суток, а за 34 часа. Отфрезеровали и поправили бордюрный камень, подняли люки колодцев и выставили их на положенные отметки, а затем положили асфальт. Сплошным ковром, без стыков и спаек. Задействовано на этих работах было одновременно 1400 единиц техники. Всего же в городе за сезон будет заменено 23 миллиона квадратных метров асфальта - от дворовых проездов до крупных магистралей.

Такие работы не прекращаются в городе и в жару?

Петр Бирюков: На 1-й Тверской-Ямской большая часть работ шла ночью, когда температура воздуха ниже. По другим адресам работы по благоустройству останавливать нельзя, иначе мы не успеем к сроку. Просто стараемся создать работающим на улицах более комфортные условия - обеспечиваем их водой, продлеваем до трех часов обед - с 12.00 до 15.00 с тем, чтобы выйти с него, когда станет немного прохладнее.

В прошлом году из-за пандемии останавливали капитальный ремонт жилого фонда. А в этом году он ведется?

Петр Бирюков: Да, развернуты работы на приведении в порядок 2,5 тысячи жилых домов. До конца года их ремонт должен быть завершен.

Впереди зима

Подготовка к зиме тоже уже идет?

Петр Бирюков: В жилищно-коммунальном хозяйстве нет перерывов. Заканчивается один сезон, а параллельно уже идет подготовка к следующему. В соответствии с планом, утвержденным мэром, все объекты социальной сферы и жилой фонд должны быть подготовлены к новому отопительному сезону к 1 сентября. В общей сложности - около 74 тысяч зданий, из которых почти 34 тысячи жилых домов. И в каждом из них инженерные системы должны быть подготовлены. Работы идут в соответствии с графиком, готовность примерно 20 процентов. А еще идет ремонт и профилактика объектов энергетики - ТЭЦ, районных тепловых станций, перекладка сотен тысяч километров магистралей, которые должны быть в полной готовности чуть позже - к 15 сентября.

И кто же все это делает? Расхожее мнение утверждает, что большей частью в ЖКХ столицы традиционно работали мигранты из ближнего зарубежья. Но из-за коронавируса многие из них уехали домой, а потом границы оказались для них закрытыми. Кто же пришел им на смену?

Петр Бирюков: У нас немалая гвардия, которая содержит город в порядке и делает его красивым. Это около 500 тысяч человек - энергетиков, тепловиков, дорожных рабочих и других. Но и объем работ у них тоже немалый - наши специалисты работают сегодня одновременно на 10 тысячах объектов комплексного благоустройства. Вы спрашиваете, кто они? В крупных компаниях, таких как ГБУ "Автомобильные дороги", "Гормост", "Мосгаз", "МОЭК", "ОЭК", "Москоллектор", трудятся россияне, жители разных регионов страны. Есть и мигранты, они работают в основном в ГБУ "Жилищник" - дворниками, сантехниками, садовниками. Когда из-за пандемии границы закрывались, нам удалось эти кадры сохранить. Мы создали им нормальные жилищные и санитарные условия в бытовых городках, обеспечили медицинскую помощь. В том числе с их помощью город в прошлом году смог подготовить все жилищное хозяйство к зиме в течение вместо традиционных четырех месяцев за два месяца. Они и сейчас ремонтируют в Москве дома, убирают улицы, вывозят мусор... Словом, создают уют и комфорт в нашем городе, а мы, в свою очередь, даем им стабильную работу и возможность заботиться о своих семьях.

Напоследок несколько слов о лете. Мы так долго ждем его! И вот сейчас, когда многие москвичи вынуждены проводить отпуска дома, а не в путешествиях и не на заморских курортах, отдушиной для многих стали городские пляжи. Но насколько безопасны они?

Петр Бирюков: Управление Роспотребнадзора регулярно проверяет их по множеству показателей. Сейчас из 10 оборудованных к лету пляжей купание разрешено только на 8 - их перечень есть на mos.ru. Новинка сезона - зона отдыха с бассейнами на Северном речном вокзале, который был реконструирован к сентябрю прошлого года. Но теперь москвичи и гости столицы оттуда не просто отправляются в водные вояжи, но еще и купаются и загорают рядом с бассейнами прямо у причалов. Всего же в столице оборудовано 125 зон у воды. Все они благоустроены.