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30.06.2021 16:09
Рубрика: Власть

Путин: Поддельные QR-коды – мошенничество, правоохранители работают над этим

Во ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным он ответил на вопрос о поддельных сертификатах по коронавирусу и прививкам.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Как отметил президент, есть статья УК за мошенничество, надо, чтобы правоохранительные органы эффективнее работали. "Они об этом знают. Работают. Ищут. Это вредная работа, опасные преступления, связанные со здоровьем людей. Правоохранители должны делать все, чтобы с этим бороться", - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, в Москве с 28 июня начал действовать указ мэра, по которому кафе и рестораны можно посещать только по QR-коду. При этом за использование поддельных документов может наступить уголовная ответственность. Ответственность предусмотрена и для граждан, которые покупают и используют такие сертификаты, и для тех, кто создает их и незаконно распространяет.

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