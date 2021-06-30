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30.06.2021 14:53
Рубрика: Власть

Путин: В стране нужно построить 1300 школ

Текст: Анна Бондаренко

Во время "Прямой линии" с президентом РФ к Владимиру Путину обратилась жительница приморского села Воздвиженка Наталья Толмачева. Она рассказала, что в местной школе обрушилась стена, и теперь жители боятся за детей, которые там учатся.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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"В конце прошлого учебного года в нашей школе в старом корпусе произошло обрушение перегородки. Корпусу уже около полувека. В другом корпусе места мало, стесненные условия, будем учиться в две смены. Помогите нам построить школу новую, современную", - сказал она.

Владимир Путин пообещал обсудить сложившуюся ситуацию с руководством региона.

По словам президента, в России около 40 тысяч школ, и некоторые из них находятся в аварийном состоянии.

"…Они, конечно, должны быть не то что приведены в нормальное, нормативное состояние, нужно строить новые школы, и таких школ у нас в стране должно быть построено где-то 1300. И если ваша школа находится в аварийном состоянии, то и у вас должна быть построена именно новая школа. 60 процентов школ примерно - а их всего у нас около 40 тысяч - нуждаются в текущем ремонте, и 10 процентов - в капитальном ремонте. На все эти мероприятия деньги запланированы, в том числе и на строительство новых школ, и на капитальные ремонты, программа практически сверстана, она будет осуществлена", - сказал, отвечая на вопрос жительницы Воздвиженки Владимр Путин.

Стена в здании средней школы № 1 села Воздвиженка Уссурийского городского округа обрушилась в ночь с 14 на 15 апреля. Никто не пострадал. Детей пришлось перевести на удаленку.

Как тогда прокомментировали власти муниципалитета, обрушение произошло в старом крыле школы 1953 года постройки. Всего в школе занимаются 487 человек, в старом крыле - около 200 учеников начальных классов.

Буквально день назад в Воздвиженке побывал губернатор Приморья Олег Кожемяко. На встрече с ним жители поднимали те же вопросы, что озвучили президенту - об обрушении стены в школе и общем упадке коммунальной инфраструктуры.

По словам губернатора, уже на следующий год в бюджет региона заложат деньги на строительство водопровода и канализационной насосной станции. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края уже получило поручение разработать соответствующие проекты. В Воздвиженке необходимо отремонтировать дороги, построить новую школу - всем этим будет заниматься краевая и муниципальная власть.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

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