Этот хакатон прошел в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект". Участники со всей страны предложили свои решения по оценке образовательных программ в разрезе Национальной технологической инициативы (НТИ).

На хакатон зарегистрировались более 200 участников, 26 команд боролись за главный приз, 11 из них дошли до финала и три стали победителями.

Конкурсанты должны были за 48 часов создать модель оценки соответствия образовательных программ запросам рынка труда и лучшим практикам в сфере подготовки специалистов по сквозным технологиям НТИ. Понятно, что при создании такой модели они обязаны были использовать технологии ИИ и прочие цифровые инструменты.

Как отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, сейчас российская ИТ-индустрия испытывает колоссальный кадровый голод - около одного миллиона рабочих мест. Поэтому главная цель серии хакатонов и лекций по ИИ его удовлетворить, помочь талантливым ИТ-специалистам из регионов проявить себя.

Победителями первого хакатона стали команды Showcase (Москва), MirITeam (Нижегородская область) и Княгининский университет (Нижегородская область).

- Задача была в том, чтобы наше решение позволило автоматически обрабатывать рабочие программы дисциплин вузов страны, - рассказал "РГ" член команды Княгининского университета Алексей Капанов. - Требовалось создать решение, которое позволяло бы узнать, насколько та или иная программа дисциплины соответствует современным стандартам. Мы разработали сервис, который позволяет проверить, к какой области инициатив НТИ относится рабочая программа и насколько она близка к компетенциям. Проще говоря, загружаем рабочую программу на сервис, она его обрабатывает и показывает, например: "90 процентов подходит под компетенцию "Разработка дополненной реальности".

Тестировали программу на 11 ведущих вузах страны. В среднем по компетенции "Искусственный интеллект" по всем вузам соответствие где-то около 50 процентов. Мираббас Багиров из команды MirITeam подчеркнул, что их программное обеспечение отражает точные значения и ранжирование соответствий программ внутри каждого вуза и сравнивает образовательные программы вузов. Помимо этого, они разработали уже вполне рабочий веб-сервис, который предлагает решение по вузам для исправления ситуации. На этом сервисе происходит общение всех сторон, есть обратная связь и обучающие курсы.

Справка "РГ"

Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту - серия образовательных мероприятий и лекций по ИИ, в рамках которой в период с 2021 по 2024 год запланировано проведение 116 хакатонов во всех регионах России - 85 региональных, 24 окружных и семь международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных специалистов по ИИ. Оператором конкурса выступает АНО "Россия - страна возможностей", соорганизатор конкурса - Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Организатор конкурса - Минэкономразвития РФ.