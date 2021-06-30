Путин заявил, что нельзя лишать людей имеющихся льгот

Житель Омска Владимир Васильков пожаловался президенту России Владимиру Путину на то, что его лишили звания "Ветеран труда".

- Я отработал более 40 лет, мне присвоили звание ветерана труда области. А потом, когда пенсию прибавили, "ветеранские" 550 рублей убрали. Сейчас я никто, мне наплевали в душу. И я не один такой, - обратился пенсионер Владимир Васильков к главе государства во время Прямой линии.

Владимир Путин отменил, что ему хорошо знакома эта проблема.

- Решения о назначении и лишении этих званий принимает регион. Но я считаю, что это неправильно - нельзя людей лишать тех льгот, которые они уже имеют. Надеюсь, в Омске меня услышат, - подчеркнул Владимир Путин.

В прокуратуре Омской области "РГ" оперативно прокомментировать данную ситуацию не смогли. Будет ли проводиться проверка после обращения Владимира Васильева к президенту, пока неизвестно.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.