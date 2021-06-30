Путин оценил предложение перевести правительство в Сибирь

Президент России Владимир Путин считает, что надо перевести в Сибирь ряд федеральных ведомств и головные офисы крупных компаний, работающих в регионе.

"Я слышу, было предложение перевести федеральное правительство в Омск. Вы знаете, это же не решит проблему", - сказал он, отвечая во время "Прямой линии" на вопрос жителей города о состоянии экологии.

"Я-то считаю, что в Сибирь надо бы переводить определенные федеральные структуры или как минимум переводить туда те крупные наши компании и головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве", - продолжил президент. "Но это отдельная тема", - добавил он.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.