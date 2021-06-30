Новости

Путин рассказал, когда в Челябинске появится метро 15:43
Журналисту Ивану Сафронову продлили арест до осени 15:43
Две ивановские школьницы найдены мертвыми 15:43
Прокуратура Забайкалья начала проверку после жалобы пожарных Путину 15:42
Путин прокомментировал неудачи сборных России по футболу и хоккею 15:40
Минприроды готовит проект, запрещающий смешивать разные виды отходов 15:38
В ГИБДД рассказали о самых "пьяных" округах Москвы 15:38
Экс-министр просвещения Васильева стала президентом Академии образования 15:36
Путин: За смешивание раздельно собранного мусора должны отвечать регоператоры 15:36
Путин: РФ надо готовиться к последствиям таяния вечной мерзлоты 15:33
В Кузбассе прокуратура проверит коррекционный детсад на безопасность 15:32
Путин оценил предложение перевести правительство в Сибирь 15:26
Путин пообещал разобраться с зарплатами забайкальских пожарных 15:25
Задавшей вопрос Путину пенсионерке объяснили, почему у нее нет газа 15:25
Путин рассказал о работе по восстановлению в Нагорном Карабахе 15:23
Бизнесмену из Сургута после "Прямой линии" расскажут о мерах поддержки 15:22
Путин рассказал, когда воздух в Омске станет чище 15:19
В Ленобласти заменили насос, на который пожаловались Путину 15:18
Международный фестиваль Чайковского начался с перформанса 15:18
СК проверит информацию о гигантских тарифах ЖКХ в тюменском поселке 15:12
Путин: Россия не будет отвечать на санкции себе во вред 15:08
В Кузбассе выяснят, кто угрожал женщине, позвонившей на "Прямую линию" 15:03
Граждане ЕС могут потерять право на проживание в Британии с 1 июля 14:59
Путин: В стране нужно построить 1300 школ 14:53
В Липецкой области продлили запрет массовых мероприятий 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
30.06.2021 15:19
Рубрика: Общество

Путин рассказал, когда воздух в Омске станет чище

Текст: Наталья Граф (Омск)

Жители города Омска обратились на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным с жалобами на регулярные выбросы промышленных предприятий.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

- Невозможно выйти погулять с ребенком, - рассказали главе государства горожане. - В 2018 году Омск вошел в число участников нацпроекта "Чистый воздух". Но нас как травили, так и травят. У нас наблюдается плохая статистика по легочным заболеваниям, онкологии. Просим вас повлиять на предприятия, игнорирующие майские указы, чтобы мы перестали жить как в газовой камере.

Владимир Путин отметил, что данная проблема прекрасно ему известна. Омск входит в число 12 российских городов, где сложилась наиболее неблагоприятная экологическая обстановка.

- Эта ситуация складывалась в регионе десятилетиями, - сообщил президент РФ. - Первый фактор загрязнения - промышленные предприятия. Второй - ЖКХ. Третий - транспорт. Жить в таких условиях - не позавидуешь. Но я рассчитываю на то, что к 2024 году ситуация изменится, работа в этом направлении идет. Принимаются конкретные меры. Омск включен в программу по рекультивации полигонов. По двум свалкам местные власти подали заявки, по двум еще нет. Необходимо ускорить этот процесс.

Глава государства также подчеркнул, что принято решение обновить транспорт в городах с неблагоприятной ситуацией. Омск попал в это число. Местное правительство подготовило и защитило соответствующую программу.

- Я понимаю, что ситуация требует принятия кардинальных мер, - заявил Путин. - Необходимо также увеличивать число постов Росгидромета, приобретать контролирующие приборы. Будем над всем этим работать.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

В регионах Общество Экология Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

Главное сегодня

Видеотрансляция: Владимир Путин проводит "Прямую линию"
Путин: Новый урожай позволит снизить цены на продукты в России
Путин ответил на вопрос о преемнике
Роспотребнадзор распространил рекомендации для привившихся от COVID-19
В Госдуме осудили избиение российского болельщика на матче Швеция-Украина
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару