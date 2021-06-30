Путин рассказал, когда воздух в Омске станет чище

Жители города Омска обратились на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным с жалобами на регулярные выбросы промышленных предприятий.

- Невозможно выйти погулять с ребенком, - рассказали главе государства горожане. - В 2018 году Омск вошел в число участников нацпроекта "Чистый воздух". Но нас как травили, так и травят. У нас наблюдается плохая статистика по легочным заболеваниям, онкологии. Просим вас повлиять на предприятия, игнорирующие майские указы, чтобы мы перестали жить как в газовой камере.

Владимир Путин отметил, что данная проблема прекрасно ему известна. Омск входит в число 12 российских городов, где сложилась наиболее неблагоприятная экологическая обстановка.

- Эта ситуация складывалась в регионе десятилетиями, - сообщил президент РФ. - Первый фактор загрязнения - промышленные предприятия. Второй - ЖКХ. Третий - транспорт. Жить в таких условиях - не позавидуешь. Но я рассчитываю на то, что к 2024 году ситуация изменится, работа в этом направлении идет. Принимаются конкретные меры. Омск включен в программу по рекультивации полигонов. По двум свалкам местные власти подали заявки, по двум еще нет. Необходимо ускорить этот процесс.

Глава государства также подчеркнул, что принято решение обновить транспорт в городах с неблагоприятной ситуацией. Омск попал в это число. Местное правительство подготовило и защитило соответствующую программу.

- Я понимаю, что ситуация требует принятия кардинальных мер, - заявил Путин. - Необходимо также увеличивать число постов Росгидромета, приобретать контролирующие приборы. Будем над всем этим работать.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.