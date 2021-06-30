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30.06.2021 15:32
Рубрика: Власть

В Кузбассе прокуратура проверит коррекционный детсад на безопасность

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Проверку соблюдения прав жительницы Новокузнецка Елены Калининой, которая обратилась на "Прямую линию" президента страны, организовала прокуратура Кемеровской области.

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Как уточнила старший помощник прокурора региона Елена Тушкевич, предстоит выяснить, как в образовательной организации исполняют законодательство о безопасности пребывания детей. В том числе будет проверено, соответствует ли здание, где дети вынуждены находиться каждый день, требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и строительным нормам.

А также проверяющие дадут оценку действиям должностных лиц, которые воспрепятствовали обращению Калининой на "Прямую линию" главы государства. И если на то будут основания, за проверкой последуют меры прокурорского реагирования.

Новокузнечанка Елена Калинина пожаловалась президенту на протекающую крышу в детском саду-школе №235, куда ходит ее внук. Многочисленные обращения в разные инстанции на уровне региона, по словам женщины, результатов не дали. Достучаться удалось только к президенту. Однако после этого женщине позвонили и попросили удалить обращение, пригрозив, что лишат ее опекунства над ребенком.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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