В Кузбассе прокуратура проверит коррекционный детсад на безопасность

Проверку соблюдения прав жительницы Новокузнецка Елены Калининой, которая обратилась на "Прямую линию" президента страны, организовала прокуратура Кемеровской области.

Как уточнила старший помощник прокурора региона Елена Тушкевич, предстоит выяснить, как в образовательной организации исполняют законодательство о безопасности пребывания детей. В том числе будет проверено, соответствует ли здание, где дети вынуждены находиться каждый день, требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и строительным нормам.

А также проверяющие дадут оценку действиям должностных лиц, которые воспрепятствовали обращению Калининой на "Прямую линию" главы государства. И если на то будут основания, за проверкой последуют меры прокурорского реагирования.

Новокузнечанка Елена Калинина пожаловалась президенту на протекающую крышу в детском саду-школе №235, куда ходит ее внук. Многочисленные обращения в разные инстанции на уровне региона, по словам женщины, результатов не дали. Достучаться удалось только к президенту. Однако после этого женщине позвонили и попросили удалить обращение, пригрозив, что лишат ее опекунства над ребенком.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.