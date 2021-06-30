В Кузбассе выяснят, кто угрожал женщине, позвонившей на "Прямую линию"

Разобраться с ситуацией в детском саду-школе коррекционного вида №235 города Новокузнецка поручил министру образования Кузбасса Софье Балакиревой глава региона Сергей Цивилев. Жалоба на протекающую крышу учреждения и угрозы со стороны муниципальных чиновников поступила на прямую линию президента Владимира Путина от новокузнечанки Елены Калининой.

"Немедленно выехать в Новокузнецк и разобраться с состоянием дел. И выяснить, кто угрожал заявительнице. О результатах доложить мне в течение часа", - обратился губернатор в своем Телеграм-канале к министру.

Волонтер прямой линии рассказала в прямом эфире, что после отправки обращения к президенту Елене Калининой позвонили люди, назвавшиеся сотрудниками управления образования, и попросили ее удалить жалобу.

Владимир Путин потребовал от регионального руководства разобраться в случившемся. И обратить внимание на должностных лиц, которые позволяют себе так обращаться с гражданами.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.