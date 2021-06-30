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30.06.2021 15:14
Рубрика: Власть

Власти Ингушетии помогут овцеводу с землей после обращения к Путину

Текст: Алена Ларина (Магас)

К овцеводу из Ингушетии, задавшему вопрос на прямой линии с президентом страны, по поручению главы региона направлена группа специалистов во главе с первым вице-премьером республиканского правительства.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Махмуд-Али Калиматов пообещал оперативно принять меры по решению вопроса Исраила Мурзабекова - ингушского фермера, занимающегося селекционным овцеводством.

Житель Назрани попросил главу государства помочь в выделении земельного участка для его КФХ. Вот уже несколько лет Мурзабеков работает над улучшением тонкорунных овец местной породы. Но для его животных нужна земля.

Владимир Путин откликнулся на просьбу фермера, по поручению главы Ингушетии вопрос будет решен в самое ближайшее время.

- Мурзабеков Исраил во время прямой линии с президентом России затронул важный для нашего сельскохозяйственного региона вопрос. В последние годы при помощи федерального центра удалось значительно повысить рентабельность хозяйствующих субъектов в сфере АПК, в частности, перезапустить простаивавшие долгое время кошары. Мы закупили около пяти тысяч голов мелкого рогатого скота и получили от них приплод - примерно две тысячи животных. Эту работу продолжим, усилим поддержку начинаний наших жителей, которые трудятся на земле, - сказал Махмуд-Али Калиматов.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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