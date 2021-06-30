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30.06.2021 14:26
Рубрика: Экономика

Минтруд поддержал астраханку, пожаловавшуюся Путину по выплатам на детей

Текст: Василий Кошкин

Жительница Астрахани, пожаловавшаяся в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным по поводу выплаты на детей от трех до семи лет, права. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Фото: iStock
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Ранее Оксана Плужникова рассказала президенту, что региональные власти отказывают в выплатах, если не было дохода за 12 месяцев, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет.

"Требование о наличии дохода за все 12 месяцев для назначения выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет противоречит правилам предоставления этих выплат, установленных на уровне федерации", - отметил министр​​, комментируя слова жительницы Астрахани​.

По его словам, Астраханская область должна в кратчайшие сроки изменить региональные нормы, которые противоречат законодательству, и дать возможность нуждающимся семьям получить положенные им выплаты.

"Даже если заявитель работал один месяц - он имеет право на назначение выплаты. Кроме того, пособие может назначаться даже при отсутствии дохода, если для этого были объективные причины - человек ухаживал за ребенком в возрасте до трех лет, был зарегистрирован в центре занятости в качестве безработного, проходил срочную службу или длительное лечение", - пояснил Котяков.

Сейчас выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет ранжируются в зависимости от среднедушевого дохода семьи. Помощь может составить 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону.

Семьи с низким доходом могут подать заявление на перерасчет или назначение пособий на детей от 3 до 7 лет через портал госуслуг с 1 апреля до 31 декабря текущего года.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

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