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Рубрика: Власть

В Крыму предостерегли Киев от повторения опыта британского эсминца

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

У России достаточно сил и средств, чтобы пресечь такую провокацию, как нарушение кораблями военно-морских сил Украины и НАТО морских границ РФ. Об этом в комментарии "РГ" заявил первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Ранее экс-замглавы Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что корабли Украины и НАТО могут пройти в водах Крыма вслед за британским эсминцем Defender.

- Когда я служил в армии, меня учили, что военные не должны делать политические заявления, а должны строго выполнять требования уставов, инструкций и так далее, - рассказал парламентарий. - Когда же военные начинают делать политические заявления, тем самым они демонстрируют свою умственную несостоятельность и неполноценность. Это провокационное заявление не имеет под собой никаких оснований.

Первый зампред крымского парламента подчеркнул, что реакция российских военных на заход британского эсминца Defender в территориальные воды РФ свидетельствует о том, что "следующим будет выстрел по цели".

Сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил надежду, что заявление Романенко - это "просто слова".

- Он постоянно делает воинственные заявления, и в этом плане мало чем в целом отличается от прошлого и нынешнего руководства Украины, - считает член Совфеда. - Если за этими словами последуют какие-то конкретные дела, то есть прохождение судов вблизи Крыма, то, думаю, мало не покажется: ни украинским судам, ни судам НАТО. В любом случае от такой провокации мировой сообщество никак не выиграет.

При этом сенатор констатировал, что РФ не может позволить военным кораблям других стран "самовольничать и бряцать оружием" в российских территориальных водах.

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