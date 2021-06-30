Бизнесмену из Сургута после "Прямой линии" расскажут о мерах поддержки

Предпринимателя Максима Харлова, который в ходе "Прямой лини" с президентом посетовал на то, что не может воспользоваться существующими мерами поддержки, в региональном правительстве пообещали проконсультировать по вопросам финансовой помощи.

"Безусловно, ему окажут вся необходимая консультационная помощь о доступных инструментах, которыми он может воспользоваться. Ранее он за такой поддержкой в региональные органы власти не обращался. По поручению губернатора Натальи Комаровой с ним уже связался замглавы Роман Генкель", - сообщила "РГ директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова.

Напомним, предприниматель рассказал, что условия, которые предлагают, не подходят ему: ставки от 18 процентов и выше, короткие сроки до трех лет, требуют залог. Владимир Путин согласился, что названная бизнесменом процентная ставка действительно слишком высока, и для малого бизнеса есть более доступные и эффективные механизмы поддержки.

"Вопрос доступности банковских кредитов находится в компетенции ЦБ РФ, а также зависит от позиции крупных банков", - напомнили в правительстве автономного округа, отметив, что о региональных мерах поддержки предпринимательства готовы рассказать Харлову все.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.