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30.06.2021 15:12
Рубрика: Происшествия

СК проверит информацию о гигантских тарифах ЖКХ в тюменском поселке

Текст: Екатерина Призова

Следственный комитет Тюменской области заинтересовался неадекватно завышенными суммами в платежках за коммунальные услуги, которые обнародовали сегодня жители поселка Демьянка в ходе "прямой линии" с президентом.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
ФАС: Тарифы на коммунальные услуги стали расти меньше

"Организовано проведение проверки по информации, поступившей от жителей Уватского района, которые просят проверить законность действий местных властей по факту завышения тарифов и доплаты за новые квартиры", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, местный житель Тарлан Тагиров рассказал Владимиру Путину, что в новый дом он с соседями перебрался по программе из аварийного и ветхого жилья. Радость от современной квартиры омрачили два факта. Во-первых, по словам мужчины, их переселили в новые дома с доплатой до 330 тысяч рублей. А во-вторых, в апреле они получили квитанции на коммунальные услуги, где стояли суммы от 40 до 70 тысяч.

"Во-первых, не понятно, что за доплата? С этим разберемся. Второе. Цифры, которые вы назвали, обескураживают", - отметил президент.

Сразу по окончании "Прямой линии" губернатор Тюменской области Александр Моор проведет совещание с членами регионального правительства и главами муниципальных районов. "Он возьмет на личный контроль принятие решения по каждому заданному в программе вопросу", - отметили в пресс-службе главы области.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Экономика ЖКХ Президент Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021 Регулирование энерготарифов

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