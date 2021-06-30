Свердловский губернатор поручил решить вопрос с газом в доме пенсионерки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал решить вопрос пенсионерки, которая во время сегодняшней "Прямой линии" с президентом посетовала на то, что к ее частному дому очень долго не могут протянуть газовую трубу.

"Она рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. Я сразу позвонил мэру города Александру Устинову, он сказал, что у него нет дачи", - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Он поручил градоначальнику и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации.

"Организована доследственная проверка о возможной халатности должностных лиц в связи с непринятием мер по газификации населения", - сообщил "РГ пресс-секретарь СК области Александр Шульга, отметив, что сотрудники ведомства проверят документы, опросят и заявительницу, и работников городской администрации.

Напомним, 70-летняя Светлана Култыгина из Краснотурьинска рассказала, что насчет подключения обращалась еще в том году, но ответа не получила. А между тем дрова дороги, а газовые баллоны запрещены.

"В соответствии с принятым решением, и к вашему участку она должна быть бесплатно проведена. А в дальнейшем нужно обустраивать газовое хозяйство внутри вашего участка", - пояснил Владимир Путин, отвечая пенсионерке.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.