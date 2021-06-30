Уральская пенсионерка пожаловалась президенту на отсутствие газа в доме

Пожилая жительница Краснотурьинска в Свердловской области пожаловалось во время "Прямой линии" президенту России, что не может добиться газификации своего частного дома.

"Обращались в том году насчет подключения, но ответа от местных властей так и нет, - говорит Светлана Култыгина. - Дрова дорогие, а баллоны с газом запретили. Мне 70 лет, мужу 74 - как нам как жить?".

По словам пожилой женщины, рядом с их домом есть дачи мэров и они газифицированы.

"Если на даче мэра есть газ, значит, рядом есть труба, - отметил глава государства. - В соответствии с принятым решением, и к вам она должна быть бесплатно проведена. А в дальнейшем нужно обустраивать газовое хозяйство внутри вашего участка".

Он попросил передать ему данные пенсионерки, чтобы вопрос с газификацией был решен.

Напомним, до 2023 года будет проведена догазификация - подведен газ к домовладениям в уже газифицированных населенных пунктах, где уже построены внутрипоселковые газопроводы. Это так называемая последняя миля - отвод от внутрипоселкового газопровода до границ домовладений. Ранее эти работы были платные и могли достигать сотни тысяч рублей. Точный график догазификации таких поселений должен быть составлен до 1 июля.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.