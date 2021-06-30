Задавшей вопрос Путину пенсионерке объяснили, почему у нее нет газа

После звонка Светланы Култыгиной на "Прямую линию" с президентом к ее дому приехала делегация во главе с мэром Краснотурьинска Александром Устиновым, чтобы объяснить, почему она так долго не может добиться газификации своего дома.

- Газа нет абсолютно, он есть в соседнем поселке, но его хватает только на те коттеджи, которые там находятся. Магистральная труба находится далеко, в 2,5 километра по прямой, - говорят пенсионерке в опубликованном на странице чиновника в Instagram видео.

Как отметил глава города, газификация данного района и конкретно дома пенсионерки запланирована на 2023 год.

- В этом году выполнен проект высокого давления по району, в следующем году - строительство, далее - разводящие сети по муниципальной программе, - пояснил мэр.

По обращению женщины прокуратура Свердловской области организовала проверку, об этом говорится в сообщении ведомства. Специалисты проверят, следовала ли законодательству газоснабжающая организация, когда рассматривала вопрос о подключении, а также оценят, был ли соблюден порядок работы с обращениями органов власти. По итогам проверки постараются восстановить права заявительницы.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.