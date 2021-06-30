СМИ: названы цены на новый Toyota Land Cruiser 300

В начале августа стартует приём заказов на новый Land Cruiser 300, который был официально представлен в начале июня. Внедорожник ожидаемо оказался дороже "двухсотого".

Так, по данным портала Best Car Web, цена на новинку в Японии с бензиновым V6 мощностью 415 л.с. и 5-местным салоном составит 5.1 млн йен (3 333 000 рублей по курсу на 30 июня 2021 года), что на 273 200 йен больше (почти 179 тысяч рублей), чем просили за LC 200 в аналогичной комплектации.

В исполнении AX, начиная с которого салон имеет посадочную формулу "2+3+2", внедорожник можно купить минимум за 5.5 млн йен (3.6 млн рублей). Версия VX оценена в 6.3 миллиона (4.18 млн рублей).

Самой дорогой комплектацией является Land Cruiser 300 GR Sport, которая отличается внешне и технически, - 7.7 млн йен (5.03 млн рублей) за версию с бензиновым мотором.

Дизельные модификации нового "Крузака" обойдутся на 300 000 йен дороже (196 000 рублей).

Сроки появления Toyota Land Cruiser 300 в России пока не называются. Цена на LC 200 в настоящее время начинается от 5 412 000 рублей.