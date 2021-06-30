У обновленного Volkswagen Polo появилась "заряженная" версия GTI

Volkswagen, как и обещал, публикуя тизеры обновлённого Polo GTI, представил автомобиль в конце июня. Модель получила другой обвес, переоформленный салон и новый силовой агрегат.

Polo GTI в сравнении с версией Polo R Line имеет ячеистый рисунок защитной сетки радиатора, красную полосу во весь фронт, шильдик "GTI", другие оформление выхлопной системы и колёсные диски.

В салоне традиционно материал обивки имеет клетчатый узор; кожа на руле, рычагах КП и ручного тормоза, а также сиденья прошиты красной ниткой, чёрный глянец на торпедо заменили на красный, а педали и пороги снабдили металлическими накладками.

В списке стандартного оснащения заявлена матричная оптика IQ. Light, которая умеет подсвечивать повороты и не слепить встречных водителей, система удержания в полосе, цифровая 8-дюймовая приборная панель и мультимедиа с таким же размером тачскрина. Опционально доступен шоссейный автопилот, работающий на скоростях до 210 км/ч, умеющий распознавать знаки, поддерживать дистанцию до машин спереди, комбинация приборов на экране 10,25 дюйма и мультимедиа с диагональю 9,2 дюйма.

Подвеска Polo GTI на 15 мм ниже, чем у стандартного варианта хэтчбека. Под капотом установлен прежний 2,0 TSI мощностью 207 л.с. (320 Нм), сагрегатированный с 7-ступенчатым "роботом" DSG. Дореформенный хот-хэтч оснащался 200-сильным двигателем, который агрегатировался 6-скоростной роботизированной коробкой. Прибавка в 7 л.с. и смена компонента трансмиссии сказалась на динамике: разгон до "сотни" теперь занимает 6,5 секунды (- 0,2 секунды). "Максималка" выросла с 238 до 240 км/ч.

Продажи новинки в Европе стартуют в ближайшее время, цены пока не опубликованы.

Напомним, что Polo, продающийся в России, роднит с европейским тёзкой лишь название. Стоимость седана, представленного в нашей стране, - от 957 900 до 1 354 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.