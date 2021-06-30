УАЗ анонсировал выпуск новых версий своих внедорожников

Ульяновский автомобильный завод в своих соцсетях поведал о том, что у "Патриота" и "Пикапа" появятся версии с газо-бензиновым ДВС.

"Оборудование обоих автомобилей идентично, но есть и определенное отличие. Знаете какое? Пишите варианты в комментариях", - говорится в сообщении компании.

Как ранее рассказывала "РГ", обе модели оснащаются 2,7-литровым двигателем ЗМЗ-Про, итальянскими блоками управления, редукторами высокого давления и высокоэффективными форсунками. Предполагаемая мощность мотора - 128 л. с.

Примечательно, что емкость газобаллонного оборудования у "Патриота" составляет 160 литров, у "Пикапа" - 100-200 литров (в зависимости от версии).

В настоящее время цена на УАЗ "Патриот" с механической коробкой передач начинается от 999 000 рублей, внедорожник с автоматической трансмиссией обойдётся минимум в 1 270 000 рублей. "Пикап" стоит от 1 024 000 рублей.