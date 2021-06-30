В ГИБДД предложили закрыть неопытным водителям доступ к онлайн-агрегаторам

"Чтобы таксомоторные перевозки сделать максимально безопасными как для пассажиров, так и для водителей, необходимо, на наш взгляд, дополнить условия соглашения по предоставлению доступа перевозчика к электронным ресурсам компании-агрегатора новыми требованиями, - рассказал aif.ru главный автоинспектор страны. - Перевозчик должен предоставить агрегатору достоверные сведения о наличии у него стоянки для хранения всех таксомоторов. Имеются ли условия для проведения предрейсовых медосмотров водителей и контроля технического состояния транспорта. Заключены ли договоры ОСАГО с учетом использования транспортного средства компании-перевозчика в качестве легкового такси".
"Программное обеспечение сервиса заказа такси следует дополнить функционалом по прекращению передачи водителю информации о заказах в случае превышения им допустимого времени пребывания за рулём - в соответствии с Трудовым кодексом и предельными нормами труда водителей, закреплёнными в Правилах дорожного движения", - добавил начальник Госавтоинспекции, уточнив, что водители такси часто работают одновременно с несколькими агрегаторами и из-за этого, конечно, перерабатывают.
"В настоящее время мы готовим информационно-цифровую платформу "Безопасность дорожного движения", к которой у агрегаторов будет доступ. Чтобы они видели, кто у них работает в качестве водителей, какие правонарушения есть у каждого из них. К примеру, бывали случаи, когда на линии работают водители, лишенные прав, но не сдавшие водительские удостоверения", - добавил Михаил Черников.
Глава ГИБДД России отметил, что основная часть этих предложений уже направлялась МВД в Минтранс "для дополнения законодательства в сфере такси".
Недавно "РГ" сообщала, что столичная Госавтоинспекция во время рейда "Такси" выявила почти 100 тысяч нарушений.