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30.06.2021 10:24
Рубрика: Коммерческий транспорт

В ГИБДД предложили закрыть неопытным водителям доступ к онлайн-агрегаторам

Текст: Иван Петров
О том, как в Госавтоинспекции намерены уменьшать число аварий на дорогах с участием водителей такси, рассказал начальник ГИБДД России генерал-лейтенант Михаил Черников. Одной из инициатив, по его словам, является предложение о запрете доступа к услугам агрегаторов водителей, чей стаж менее 3 лет. Кроме того, пользоваться онлайн-сервисами предлагается разрешить только таксистам, имеющим российское водительское удостоверение или права соответствующей категории гражданина государства, в котором русский язык закреплен в качестве государственного.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Чтобы таксомоторные перевозки сделать максимально безопасными как для пассажиров, так и для водителей, необходимо, на наш взгляд, дополнить условия соглашения по предоставлению доступа перевозчика к электронным ресурсам компании-агрегатора новыми требованиями, - рассказал aif.ru главный автоинспектор страны. - Перевозчик должен предоставить агрегатору достоверные сведения о наличии у него стоянки для хранения всех таксомоторов. Имеются ли условия для проведения предрейсовых медосмотров водителей и контроля технического состояния транспорта. Заключены ли договоры ОСАГО с учетом использования транспортного средства компании-перевозчика в качестве легкового такси".

Агрегаторы такси отключат водителей без опыта и прививки

"Программное обеспечение сервиса заказа такси следует дополнить функционалом по прекращению передачи водителю информации о заказах в случае превышения им допустимого времени пребывания за рулём - в соответствии с Трудовым кодексом и предельными нормами труда водителей, закреплёнными в Правилах дорожного движения", - добавил начальник Госавтоинспекции, уточнив, что водители такси часто работают одновременно с несколькими агрегаторами и из-за этого, конечно, перерабатывают.

"В настоящее время мы готовим информационно-цифровую платформу "Безопасность дорожного движения", к которой у агрегаторов будет доступ. Чтобы они видели, кто у них работает в качестве водителей, какие правонарушения есть у каждого из них. К примеру, бывали случаи, когда на линии работают водители, лишенные прав, но не сдавшие водительские удостоверения", - добавил Михаил Черников.

Глава ГИБДД России отметил, что основная часть этих предложений уже направлялась МВД в Минтранс "для дополнения законодательства в сфере такси".

Недавно "РГ" сообщала, что столичная Госавтоинспекция во время рейда "Такси" выявила почти 100 тысяч нарушений.