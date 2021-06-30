В Минздраве пообещали не отказывать непривитым пациентам в госпитализации

В среду Минздрав подготовил проект приказа, согласно которому при плановой госпитализации пациенты должны будут сообщать о прохождении вакцинации против коронавируса. Однако помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заверил, что непривитым пациентам не будут отказывать в медобслуживании.

"Речи о том, что приниматься на госпитализацию и санаторно-курортное лечение на федеральном уровне будут только граждане, прошедшие вакцинацию от COVID-19, не идет", - цитирует Кузнецова "Интерфакс".

Также в среду Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации от COVID-19. Согласно нему, после достижения коллективного иммунитета в стране вакцинация будет проводиться в плановом режиме - раз в год.