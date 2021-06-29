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29.06.2021 13:16
Рубрика: Общество

Минздрав подготовил проект об учете вакцинации при госпитализации

Текст: Василий Кошкин

Минздрав разработал проект приказа об обязанности пациентов предоставлять справку о вакцинации от COVID-19 при плановой госпитализации. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Кроме госпитализации, новые правила будут касаться и медицинских организаций, осуществляющих санаторно-курортное лечение.

"Проект приказа регулирует вопросы, связанные с организацией работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в пояснительной записке.

В понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцину от коронавируса получили 23 миллиона россиян. Ранее министр говорил, что к осени должны быть привиты от COVID-19 60% взрослых россиян.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что самые низкие показатели по вакцинации на 100 тысяч населения от COVID-19 зафиксированы в Дагестане, а также во Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях. В числе лидеров она назвала Сахалинскую, Белгородскую и Московскую области, Чеченскую Республику, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменскую область и Москву.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".

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