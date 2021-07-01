В нынешнем году сотни российских школ вновь подписались на наш журнал. "Родина" давно стала дополнительным и незаменимым учебным пособием для учителей истории и литературы. Мы продолжаем публикации рубрики "Открытый урок", где даем слово лучшим российским педагогам и мыслителям прошлого и настоящего.

Монолог выдающегося педагога Антона Макаренко, обращенный прежде всего к родителям, открывает главную тему этого номера.

Автор "Педагогической поэмы" дает нам прозаические и по-прежнему актуальные советы

Антон Семенович Макаренко - величайший педагог-практик, замечательный писатель и тонкий знаток подростковой психологии, получил всемирное признание за свою "систему перевоспитания" трудных детей. Спустя полвека после смерти он был назван ЮНЕСКО одним из четырех столпов (вместе с Джоном Дьюи, Георгом Кершенштейнером и Марией Монтессори), определивших способ педагогического мышления в XX веке.

Система Макаренко строилась на принципе: "Как можно больше требования к человеку, но вместе с тем и как можно больше уважения к нему". В колонии, а позднее и коммуне, которыми руководил педагог-новатор, не интересовались прошлым воспитанников, здесь жизнь начиналась с чистого листа. Питание, кров, гигиена, благожелательное отношение, доверие, право голоса в коллективном решении вопросов, посильный оплачиваемый труд - для 1920-1930-х годов условия царские. Взамен требовалось лишь соблюдать дисциплину. "Одичавшие" дети, хватившие горя на городских улицах, буквально преображались. Макаренко не повторял отвлеченных коммунистических лозунгов - за что его отчаянно травили "коллеги", - он действительно строил свой, новый мир, воспитывая в детях веру в себя, чувство долга и чести.

Не все беспризорники и малолетние правонарушители, попавшие в руки Макаренко, были сиротами. Он признавался, что иной раз "трудно было даже разобраться - виновата семья или нет, когда как будто и семья хорошая... и ребенок не плохой, настолько не плохой, что у меня он становился хорошим на другой день после прибытия. А вот он страдает и семья - их жизнь испорчена".

В поисках ответа на вопрос, в чем причина такого несчастья, Макаренко первым в стране вплотную занялся вопросами семейного воспитания. Его "Книга для родителей" по-прежнему удивительно современна. Секрет прост: ключевой целью семьи Антон Семенович видел воспитание счастливых людей, а средством ее достижения - родительскую любовь. Он был убежден: "Научить человека быть счастливым - нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно".

Ко Дню семьи, любви и верности публикуем бессмертные советы великого Макаренко родителям.

Максим Горький и Антон Макаренко с воспитанниками колонии имени Горького. 1928 год.

"ПОМНИТЕ: ДЕТСКАЯ ЖИЗНЬ НЕСРАВНЕННО БОГАЧЕ ЖИЗНИ ВЗРОСЛЫХ..."

Десять советов Антона Макаренко родителям*

1. Наши дети - это наша старость. Правильное воспитание - это наша счастливая старость, плохое воспитание - это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной. Дорогие родители, прежде всего вы всегда должны помнить о великой важности этого дела, о вашей большой ответственности за него.

2. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего - люди. Из них на первом месте - родители и педагоги. Бессмысленна и безнадежна попытка некоторых родителей извлечь ребенка из-под влияния жизни и подменить социальное воспитание индивидуальной домашней дрессировкой. Все равно это окончится неудачей: либо ребенок вырвется из домашнего застенка, либо вы воспитаете урода.

Иллюстрации к книге А. Макаренко "Книга для родителей". Издательство "Питер". 2016 год.

3. Товарищи родители! Между нами: среди нашей педагогической братии процент семейных бракоделов нисколько не меньше, чем у вас. И наоборот, прекрасные дети вырастают часто у таких родителей, которые не видели ни парадного, ни черного входа в педагогическую науку. Поэтому даже самые ученые педагоги в воспитании собственных детей стараются больше полагаться на здравый смысл и житейскую мудрость.

4. Помните, по силе эмоций, по тревожности и глубине впечатлений, по чистоте и красоте волевых напряжений детская жизнь несравненно богаче жизни взрослых. Если вы эту насыщенную яркую и нежную жизнь видите и знаете, если вы размышляете над ней, если вы в ней участвуете, только тогда становится действенным и полезным ваш родительский авторитет.

Иллюстрации к книге А. Макаренко "Книга для родителей". Издательство "Питер". 2016 год.

5. Самые правильные, разумно продуманные педагогические методы не принесут никакой пользы, дорогие родители, если общий тон вашей жизни плох. Он создается вашей собственной жизнью и вашим собственным поведением.

6. Между прочим, воспитание детей - это легкое дело, когда оно делается без трепки нервов, в порядке здоровой, спокойной, нормальной, разумной и веселой жизни.

7. Если родители получают удовольствие, ходят в театры, ходят в гости, шьют себе хорошее платье, то это хорошее воспитание для их детей. Родители на глазах у детей должны жить полной радостной жизнью, а родители, которые сами ходят обтрепанные, в стоптанных башмаках, отказывают себе в том, чтобы пойти в театр, скучно, добродетельно жертвуют собой для детей, - это самые плохие воспитатели.

8. Хорошо воспитать своего ребенка легко может каждый человек, если только он этого действительно захочет, а кроме того, это дело приятное, радостное, счастливое. Совсем другое - перевоспитание. Если ваш ребенок воспитывался неправильно, если вы что-то прозевали, мало о нем думали, а то, бывает, и поленились, запустили ребенка, тогда уже нужно многое переделывать, поправлять. И вот эта работа поправки, работа перевоспитания уже не такое легкое дело. Перевоспитание требует и больше сил, и больше знаний, больше терпения, а не у каждого родителя все это найдется.

9. Если вы желаете родить гражданина и обойтись без родительской любви, то будьте добры, предупредите общество о том, что вы желаете сделать такую гадость. Люди, воспитанные без родительской любви, часто искалеченные люди.

10. Не самодурство, не гнев, не крик, не мольба, не упрашивание, а спокойное, серьезное и деловое распоряжение - вот что должно внешним образом выражать технику семейной дисциплины. Ни у вас, ни у детей не должно возникать сомнения в том, что вы имеете право на такое распоряжение как один из старших, уполномоченных членов коллектива. Каждый родитель должен научиться отдавать распоряжение, должен уметь не уклоняться от него, не прятаться от него ни за спиной родительской лени, ни из побуждений семейного пацифизма. И тогда распоряжение сделается обычной, принятой и традиционной формой, и тогда вы научитесь придавать ему самые неуловимые оттенки тона, начиная от тона директивы и переходя к тонам совета, указания, иронии, сарказма, просьбы и намека.

А если вы еще научитесь различать действительные и фиктивные потребности детей, то вы и сами не заметите, как ваше родительское распоряжение сделается самой милой и приятной формой дружбы между вами и ребенком.