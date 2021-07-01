Цены на российскую нефть Urals за год выросли в 1,7 раза

Средняя цена российской нефти Urals выросла в 1,7 раза по сравнению с июнем 2020 года - до 71,4 доллара за баррель. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте Минфина.

Согласно материалам министерства, средняя цена на нефть марки Urals в январе - июне 2021 года составила 63,35 доллара за баррель. При этом в январе - июне 2020 года она составляла 39,68 доллара за баррель.

В среду аналитики международного ценового агентства Argus сообщили, что российская нефть Urals в Европе с начала года подорожала в 1,5 раза. При этом на прошлой неделе цены обновили максимумы с октября 2018 года.

Ранее эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) спрогнозировали полное восстановление спроса на нефть в 2022 году. По прогнозам аналитиков, участникам ОПЕК+ придется ослабить ограничения по добыче.