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01.07.2021 11:36
Рубрика: Экономика

Цены на российскую нефть Urals за год выросли в 1,7 раза

Текст: Василий Кошкин
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Средняя цена российской нефти Urals выросла в 1,7 раза по сравнению с июнем 2020 года - до 71,4 доллара за баррель. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте Минфина.

Фото: Сергей Михеев/РГ/снято на iPhone
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Согласно материалам министерства, средняя цена на нефть марки Urals в январе - июне 2021 года составила 63,35 доллара за баррель. При этом в январе - июне 2020 года она составляла 39,68 доллара за баррель.

В среду аналитики международного ценового агентства Argus сообщили, что российская нефть Urals в Европе с начала года подорожала в 1,5 раза. При этом на прошлой неделе цены обновили максимумы с октября 2018 года.

Ранее эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) спрогнозировали полное восстановление спроса на нефть в 2022 году. По прогнозам аналитиков, участникам ОПЕК+ придется ослабить ограничения по добыче.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минфин Цена на нефть

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